Συνταγές

New York Cheesecake από τον Γιάννη Καλδάνη (βίντεο)

Μία γρήγορη και εύκολη εκδοχή του κλασσικού cheesecake μας προτείνει ο διακεκριμένος σεφ, στην κουζίνα της εκπομπής “Το Πρωινό”.

Καθώς ο Πέτρος Συρίγος εξακολουθεί να απουσιάζει από την εκπομπή «Το Πρωινό», για να βρίσκεται κοντά στην σύζυγο του και το νεογέννητο παιδί τους, από την κουζίνα της εκπομπής περνούν τις τελευταίες ημέρες δημοφιλείς σεφ που μαγειρεύουν και μας προτείνουν εξαιρετικές συνταγές.

Την Παρασκεύη πίσω από τον πάγκο της κουζίνας της εκπομπής «Το Πρωινό», βρέθηκε ο Γιάννης Καλδάνης.

Ο σεφ ετοίμασε μια ξεχωριστή και αγαπημένη συνταγή, εύκολη και γρήγορη.

Παρακολουθήστε βήμα – βήμα την εκτέλεση της συνταγής για New York Cheesecake από τον Γιάννη Καλδάνη στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

