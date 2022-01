Κόσμος

Νταβίντ Σασόλι: “Ύστατο χαίρε” παρουσία πολλών ηγετών (εικόνες)

Ιταλοί και Ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, παρευρέθηκαν σήμερα στη Ρώμη στην κηδεία του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι, που πέθανε στις αρχές αυτής της εβδομάδας.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα, ο πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ ήταν επίσης μεταξύ αυτών που απέτισαν ύστατο φόρο τιμής στον πρώην δημοσιογράφο και ευρωβουλευτή.

Τιμητική φρουρά συνόδευσε την άφιξη του φέρετρου, που ήταν καλυμμένο με τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη βασιλική της Αγίας Μαρίας των Αγγέλων και των Μαρτύρων.

Χιλιάδες άνθρωποι είχαν στηθεί στην ουρά χθες, Πέμπτη, για να πουν το τελευταίο αντίο στον Νταβίντ Σασόλι στο Καπιτώλιο, στη Ρώμη.

«Με βαθύτατη θλίψη αποχαιρετώ έναν αφοσιωμένο Ευρωπαίο και φίλο της Ελλάδας, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι. Χειρίστηκε τα προβλήματα και τις προκλήσεις αυτής της δύσκολης, λόγω της υγειονομικής κρίσης, διετίας με αταλάντευτη πίστη στη σημασία της αλληλεγγύης και της κοινής προσπάθειας.

Διαδραμάτισε εξέχοντα ρόλο στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού ανάκαμψης από την πανδημία, ενώ παράλληλα εργάστηκε για την εμβάθυνση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Το όραμά του για μια Ευρώπη που «καινοτομεί, προστατεύει και ακτινοβολεί», όπως χαρακτηριστικά έλεγε, είναι η πολύτιμη παρακαταθήκη του», δήλωσε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Μεταξύ των προσωπικοτήτων που παρέστησαν στην κηδεία ήταν επίσης ο Γάλλος πρωθυπουργός Ζαν Καστέξ (η Γαλλία ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ), ο Ισπανός ομόλογός του Πέδρο Σάντσεθ, οι πρόεδροι της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ιταλίας, Ιταλοί βουλευτές και πολλοί υπουργοί.

Η τελετή μεταδόθηκε απευθείας από τη δημόσια τηλεόραση RAI, υπό τον τίτλο "Ciao David".

Ο Νταβίντ Σασόλι πέθανε τις πρώτες ώρες της Τρίτης, 10 Ιανουαρίου, σε νοσοκομείο της βόρειας Ιταλίας όπου είχε εισαχθεί στις 26 Δεκεμβρίου λόγω "σοβαρών επιπλοκών εξαιτίας δυσλειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος".

Η θητεία του, διάρκειας δυόμισι ετών, επικεφαλής του νομοθετκού οργάνου της ΕΕ επρόκειτο να λήξει αυτό το μήνα.

Μεταβατική πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πλέον η αντιπρόεδρος Ρομπέρτα Μέτσολα, μια πολιτικός από τη Μάλτα που έχει ανακοινώσει την υποψηφιότητά της για τη διαδοχή του Σασόλι.

Η φον ντερ Λάιεν είχε χαρακτηρίσει την ημέρα του θανάτου του Νταβίντ Σασόλι "θλιβερή για την Ευρώπη" και ο Ντράγκι χαιρέτισε στο πρόσωπό του έναν "εις βαθος ευρωπαϊστή, σύμβολο ισορροπίας, ανθρωπιάς και γενναιοδωρίας".

