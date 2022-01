Οικονομία

Αίγινα: Σε λειτουργία ο υποθαλάσσιος αγωγός ύδρευσης (εικόνες)

Ολοκληρώθηκε το έργο για την υποθαλάσσια υδροδότηση της Αίγινας.

Σε λειτουργία τέθηκε ο υποθαλάσσιος αγωγός ύδρευσης της Αίγινας ο οποίος χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής. Στις 19 Ιανουαρίου η παράδοσή του από τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη.

Μέσω του δικτύου της ΕΥΔΑΠ καλύπτονται πλέον οι ανάγκες υδροδότησης των κατοίκων της Αίγινας. Οι δοκιμές πίεσης ξεκίνησαν στις 20/12/2021, ενώ από τις αρχές Ιανουαρίου ξεκίνησαν και οι δοκιμές παροχετευτικότητας, με σημαντικές ποσότητες νερού να έχουν ήδη διοχετευτεί προς κατανάλωση στο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης της Αίγινας.

Το συγκεκριμένο έργο, το οποίο είναι μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα, μετά από στοχευμένες παρεμβάσεις του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, έχει πλέον ολοκληρωθεί. Η σχετική διοικητική πράξη παράδοσης -παραλαβής από τον Περιφερειάρχη και το Δήμαρχο Γ, Ζορμπά θα πραγματοποιηθεί, με βάση το σχετικό προγραμματισμό, στις 19 Ιανουαρίου. Λόγω πανδημίας θα εφαρμοστούν όλα τα αναγκαία περιοριστικά μέτρα.

Με την ολοκλήρωση αυτού του σημαντικού έργου συνδέεται πλέον το νησί, της Αίγινας μέσω της Σαλαμίνας με τον κεντρικό αγωγό της ΕΥΔΑΠ. Το έργο, θεωρείται μοναδικό στην Ελλάδα, χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Αττική 2104-2020) με το ποσό των 23 εκ. ευρώ. Ο αγωγός 14,4 χιλιομέτρων είναι σε βάθη μέχρι και 95 μέτρων και αναμένεται να εξασφαλίσει ημερήσια παροχή νερού 21.500 κυβικά μέτρα.

Για την πορεία ολοκλήρωσης των τελικών διαδικασιών ενημερώνεται συνεχώς ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης, τόσο από την Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Β. Θεοδωρακοπούλου Μπόγρη, όσο και από τα τεχνικά στελέχη του αναδόχου. Με αφορμή τις σχετικές εξελίξεις ο Γ. Πατούλης δήλωσε:

«Η δέσμευσή μας έγινε πράξη. Πρόκειται για ιστορική στιγμή για την Αίγινα. Η υλοποίηση του έργου αυτού, το οποίο είναι πρωτόγνωρο τεχνικά για τα Ελληνικά δεδομένα, εξασφαλίζει τις αναγκαίες ποσότητες πόσιμου νερού για τους κατοίκους του νησιού. Οι υπηρεσίες και τα στελέχη της Περιφέρειας Αττικής, συνέβαλαν καθοριστικά και ουσιαστικά προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτό το μοναδικό έργο το οποίο έχει πολλαπλά οφέλη για την ποιότητα ζωής και την ανάπτυξη της Αίγινας. Δεν θα αφήσουμε να πάει ούτε μια μέρα χαμένη με σταθερά βήματα και συγκεκριμένα έργα συνεχίζουμε να στηρίζουμε τα νησιά μας». Η Αντιπεριφερειάρχης Νήσων από την πλευρά της επισήμανε ότι «ένα εμβληματικό έργο ολοκληρώθηκε και οι κάτοικοι της Αίγινας έχουν πλέον στη διάθεσή τους επαρκή και ποιοτική ποσότητα νερού».

Η τροφοδοσία

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον ανάδοχο οι δοκιμές γίνονται με πλήρη χρήση αυτοματισμού. Η συνολική ποσότητα νερού που διοχετεύτηκε χθες Πέμπτη στο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης της Αίγινας προς κατανάλωση, μέσω της τροφοδοσίας δικτύου και περιφερειακών δεξαμενών από την Κεντρική Δεξαμενή ήταν,700 κυβικά. Σήμερα Παρασκευή 14/01/2022 θα συνεχίστουν οι δοκιμές παροχετευτικότητας με μέση παροχή 900 κυβικών νερού ανά ώρα. Την Τρίτη 18/01/2022, είναι η τελευταία ημέρα των δοκιμών παροχετετυτικότητας και αναμένεται να διοχετευθούν περίπου 8.000 κυβικά μέτρα νερού σε διάστημα 8 ωρών.

