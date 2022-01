Πολιτική

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων κατά Πολάκη: Αμφισβητεί την επάρκειά μας

"Πυρά" της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων κατά του Παύλου Πολάκη για τις δηλώσεις του περί "δεύτερης" σχολής δικαστών και εθελουσίας εξόδου.



Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕΔΕ) σε σημερινή ανακοίνωσή της αναφέρει ότι η πρόταση του βουλευτή Παύλου Πολάκη για τη δημιουργία μιας δεύτερης σχολής δικαστών και εθελουσίας εξόδου των ήδη υπηρετούντων σήμερα δικαστικών λειτουργών, «αμφισβητεί με τρόπο απαράδεκτο και αθεμελίωτο την ικανότητα και την επάρκεια των δικαστικών λειτουργών να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους και συνιστά δήλωση προθέσεων για τη δημιουργία ενός νέου δικαστικού σώματος εξαρτημένου από πολιτικές επιδιώξεις», επισημαίνει η Ένωση Δικαστικών Λειτουργών.

Συγκεκριμένα, η ΕΔΕ αναφέρει στην ανακοίνωσή της: «Οι χθεσινές αναφορές του βουλευτή κ. Παύλου Πολάκη για τη δημιουργία «δεύτερης» σχολής δικαστών και εθελουσίας εξόδου που θα συνδυάζεται με ανανέωση του Δικαστικού Σώματος, αμφισβητεί με τρόπο απαράδεκτο και αθεμελίωτο την ικανότητα και την επάρκεια των Δικαστικών Λειτουργών να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους και συνιστά δήλωση προθέσεων για τη δημιουργία ενός νέου Δικαστικού Σώματος εξαρτημένου από πολιτικές επιδιώξεις.

Η τρίτη κρατική λειτουργία δεν βελτιώνεται ούτε εκσυγχρονίζεται με τέτοιες «ρηξικέλευθες» και συνάμα ανέξοδες προτάσεις. Τα δομικά και μόνιμα πλέον προβλήματα της Δικαιοσύνης οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην απροθυμία της εκτελεστικής εξουσίας να αυξήσει τα ελλιπή κονδύλια του προϋπολογισμού για την χρηματοδότησή της. Η εύκολη διέξοδος είναι η απόσειση των ευθυνών και η απόδοσή τους σε Δικαστές και Εισαγγελείς οι οποίοι έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια των ανθρώπινων αντοχών».





