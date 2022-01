Παράξενα

Ρέθυμνο: Τράγος έκοβε βόλτες στο κέντρο της πόλης (εικόνες)

Αναστάτωση προκάλεσε η παρουσία ενός τράγου στο κέντρο του Ρεθύμνου.



Αναστάτωση προκάλεσε η παρουσία ενός τράγου στο κέντρο του Ρεθύμνου που το έσκασε από το μαντρί του και βρέθηκε να κάνει βόλτες στην περιοχή Κολωνάκι…

Για την παρουσία του ειδοποιήθηκε η αστυνομία που κατάφερε να μεταφέρει τον τράγο σε περιορισμένο χώρο μέχρι να βρεθεί ο ιδιοκτήτης του.

Πράγμα που δεν άργησε να γίνει κι έτσι είχαμε τέλος καλό όλα καλά!

Πηγή: rethemnosnews.gr

