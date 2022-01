Αθλητικά

Αυστραλία - Τζόκοβιτς: Είμαι απογοητευμένος, αλλά θα σεβαστώ την απόφαση

Ο Σέρβος τενίστας ευχαρίστησε όλους όσους τον στήριξαν. Η αντίδραση του Αυστραλού πρωθυπουργού.



Εξαιρετικά δυσαρεστημένος με την απόφαση του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου έμεινε ο Νόβακ Τζόκοβιτς, όπως ανέφερε η εφημερίδα "Age". Ωστόσο, όπως τόνισε θα σεβαστεί την απόφαση των αρχών και θα συνεργαστεί μαζί τους έως ότου αναχωρήσει από την χώρα. Υπιοστήριξε ακόμη ότι ελπίζει να επιστρέψει συγκεντρωμένος στο τένις και στο επόμενο Australian Open.

Ο Τζόκοβιτς είχε προσφύγει κατά της απόφασης του υπουργού μετανάστευσης της Αυστραλίας, Άλεξ Χοκ, ν΄ ακυρώσει τη βίζα του με την αιτιολογία ότι αποτελούσε απειλή για τη δημόσια υγεία επειδή η παρουσία του θα ενθάρρυνε το αντιεμβολιαστικό αίσθημα εν μέσω της χειρότερης επιδημίας COVID-19 στην Αυστραλία.

«Τώρα θα αφιερώσω λίγο χρόνο για να ξεκουραστώ και να αναρρώσω, προτού κάνω περαιτέρω σχόλια για τα όσα συνέβησαν», υποστήριξε ο 34χρονος τενίστας σε δήλωση που έκανε μετά την απόρριψη της έφεσής του από το δικαστήριο. «Είμαι εξαιρετικά απογοητευμένος με την απόφαση του Δικαστηρίου να απορρίψει την αίτησή μου κατά της απόφασης του υπουργού να ακυρώσει τη βίζα μου, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορώ να μείνω στην Αυστραλία και να συμμετάσχω στο Australian Open. Σέβομαι την απόφαση του Δικαστηρίου και θα συνεργαστώ με τις αρμόδιες αρχές σε σχέση με την αναχώρησή μου από τη χώρα».

Ο Τζόκοβιτς, ο οποίος δεν είναι εμβολιασμένος κατά της COVID-19, έλαβε ιατρική εξαίρεση για να αγωνιστεί στο Melbourne Park major, ένα τουρνουά που έχει κερδίσει εννέα φορές, συμπεριλαμβανομένων των τριών τελευταίων διοργανώσεων. Η μοίρα του κρίθηκε τελικά μετά από ένα «θρίλερ» 10 ημερών που τον έφερε να κρατείται από τις αρχές, να ελευθερώνεται και στη συνέχεια να κρατείται ξανά ενόψει του Australian Open, που ξεκινά τη Δευτέρα.

«Νιώθω άβολα που το επίκεντρο των τελευταίων εβδομάδων ήμουν εγώ και ελπίζω ότι όλοι τώρα μπορούν να επικεντρωθούν στο παιχνίδι και στο τουρνουά που αγαπώ», είπε ο Τζόκοβιτς, ενώ ευχαρίστησε επίσης όλους όσους τον στήριξαν. «Θα ήθελα να ευχηθώ στους παίκτες, τους υπεύθυνους του τουρνουά, το προσωπικό, τους εθελοντές και τους φιλάθλους ό,τι καλύτερο για το τουρνουά».

Μόρισον: Η απόφαση θα βοηθήσει να κρατήσουμε τους Αυστραλούς ασφαλείς

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός, Σκοτ Μόρισον, χαιρέτισε την Κυριακή (16/01) την απόφαση του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου που επικύρωσε την ακύρωση της βίζας του σούπερ σταρ του τένις Νόβακ Τζόκοβιτς, λέγοντας ότι η απόφαση θα βοηθήσει στο «να διατηρήσουμε τα σύνορά μας ισχυρά και να κρατήσουμε τους Αυστραλούς ασφαλείς.»

Μια ιατρική εξαίρεση που επέτρεψε στον Τζόκοβιτς να εισέλθει στη χώρα χωρίς να εμβολιαστεί είχε πυροδοτήσει οργή στην Αυστραλία και έγινε πολιτικό ζήτημα για τον Μόρισον, ο οποίος πρέπει να προκηρύξει ομοσπονδιακές εκλογές πριν από τον Μάιο. «Είναι πλέον καιρός να συνεχίσουμε με το Australian Open και να επιστρέψουμε στην απόλαυση του τένις» πρόσθεσε ο Μόρισον σε δήλωση που έκανε.

Βούστιτς: Όλη η διαδικασία έμοιαζε με κυνήγι μαγισσών

Όλη η διαδικασία στην υπόθεση Τζόκοβιτς έμοιαζε με «κυνήγι μαγισσών» δήλωσε ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς σχολιάζοντας την απόφαση του δικαστηρίου της Μελβούρνης για την απέλαση του Σέρβου τενίστα. Ο Βούτσιτς ανέφερε ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Νόβακ Τζόκοβιτς και του δήλωσε ότι αγωνιά να τον συναντήσει στην Σερβία.

«Βασανίζετε τον Τζόκοβιτς 11 μέρες για να του εκδώσετε μία απόφαση την οποία γνωρίζατε από την πρώτη ημέρα. Αν λέγατε από την αρχή ότι οι ανεμβολίαστοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο τουρνουά ο Τζόκοβιτς δεν θα ερχόταν ή θα εμβολιαζόταν. Αντί για αυτό τον ταλαιπωρείτε και τον βασανίζετε 11 ημέρες» τόνισε ο Βούτσιτς. Ο πρόεδρος της Σερβίας εκτίμησε ότι πρόθεση των αυστραλιανών αρχών ήταν να ταπεινωθεί ο Τζόκοβιτς αλλά τελικά - συμπέρανε - ταπεινώθηκε η Αυστραλία. «Ο Τζόκοβιτς μπορεί με το κεφάλι ψηλά να επιστρέψει στην Σερβία» καταλήγει στην δήλωση του ο Βούτσιτς.





