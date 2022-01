Life

“Το Πρωινό” - Χρανιώτης: Επίσημη ερωμένη μου η θάλασσα (βίντεο)

Στην εκπομπή "Το Πρωινό" βρέθηκε καλεσμένος ο δημοφιλής ηθοποιός Γιώργος Χρανιώτης και μίλησε για όλους και για όλα.

"Βρίσκω ένα 3ωρο και πάω όταν έχω χρόνο από τη γυναίκα μου και το παιδί μου, επίσημη εωρμένη μου είναι η θάλασσα", δήλωσε χαρακτηριστικά ο αγαπημένος ηθοποιός.

Για τους κινδύνους που έχει αντιμετωπίσει στη θάλασσα ανέφερε "έχω κινδυνεύσει στη θάλασσα στο Μαρόκο, χτύπησα πολύ το κεφάλι μου αλλά σώθηκα".

"Κάνω σανίδα και το βράδυ, μάλιστα χθες στο Καβούρι με συνόδευσαν δελφίνια", ανέφερε χαρακτηριστικά "γυρνώ στο σπίτι και έχω να διηγηθώ μία ιστορία, αυτό εκτιμάται".

Για τη γυναίκα του και την απόκτηση του παιδιού τους "το παιδί μου είναι 19 μηνών, με τη γυναίκα μου είμαστε 7 χρόνια μαζί", ενώ τόνισε πως "δεν μπορώ να μην είμαι ερωτευμένος σε μία σχέση, οι παππούδες μου ήταν ερωτευμένοι και στα 80 τους."

Λόγω της πανδημίας και των νέων μέτρων για την αποφυγή διασποράς του ιού "η παράσταση που ετοιμάζαμε δεν θα γίνει, ελπίζουμε Σεπτέμβριο, Οκτώβριο", 'το θέατρο σε αυτές τις συνθήκες είναι δύσκολο πράγμα".

Ενώ δεν έκρυψε τη μεγάλη του αγάπη στον κινηματογράφο "η μεγάλη μου αγάπη είναι το σινεμά και μετά η τηλεόραση".

