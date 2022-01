“The 2Night Show” με Ζαχαράτο την Τρίτη (εικόνες)

Life

Στο πλατό ακόμα ένα τηλεοπτικό ζευγάρι αποκαλύπτεται στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Απόψε στις 23:45, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Τάκη Ζαχαράτο.

Ο ταλαντούχος σόουμαν και κριτής του «Ελλάδα έχεις Ταλέντο» μιλάει για τα εφηβικά του χρόνια, την υπέροχη σχέση που είχε με τους γονείς του, οι οποίοι διέκριναν από νωρίς το ταλέντο του, αλλά και για το κομμωτήριο που έκανε τις πρώτες του εμφανίσεις. Πώς τον ανακάλυψε η Ρούλα Κορομηλά; Γιατί έφαγε την πρώτη του καλλιτεχνική «πόρτα»; Θα ήθελε να δώσει περισσότερο χώρο στην προσωπική του ζωή; Τι τον απογοητεύει σε πολλούς καλλιτέχνες; Γιατί θαυμάζει την Άντζελα Δημητρίου; Τέλος, μιλάει για το «Ελλάδα έχεις Ταλέντο» και όσα τον δίδαξε, αλλά και για το βιβλίο του «Πάστα Σεράνο» που αφιέρωσε στον Βαγγέλη Γιακουμάκη και θα ήθελε να γίνει τηλεοπτική σειρά.

Το τηλεοπτικό ζευγάρι του «Mega Star», ο Αντώνης Δημητριάδης και η Κόνι Μεταξά, συναντούν τον Γρηγόρη στο «The 2Night Show». Πώς προέκυψε η συνεργασία τους; Υπάρχει χημεία μεταξύ τους; Γιατί η Κόνι πειράζει συνεχώς τον Αντώνη και τι θαυμάζει ο Αντώνης στην Κόνι; Η όμορφη show-woman εξηγεί γιατί δεν της ταίριαζε το πρωινό και γιατί δεν θα ξεμείνει ποτέ από δουλειά. Ζηλεύει τον σύντροφό της; Πώς αντιδρά εκείνος με τις σέξι εμφανίσεις της; Ο Αντώνης, ο ταλαντούχος Dj, με τις τεράστιες συνεργασίες, μιλάει για το «Σπίτι με το Mega» και δίνει το δικό του Top 5 τραγουδιών για τη χρονιά που μας πέρασε. Τέλος, η Κόνι και ο Αντώνης παίζουν μαζί ένα παιχνίδι και ανακαλύπτουν πολλές παράξενες φοβίες.

«The 2night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Απόψε στις 23:45 και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.

