Κορονοϊός - Σέρρες: Εισαγγελική παρέμβαση για τους θανάτους στο νοσοκομείο

Αναστάτωση επικρατεί το τελευταίο διάστημα στην τοπική κοινωνία των Σερρών, μετά από μηνύσεις που έχουν κατατεθεί από συγγενείς ασθενών με κορονοϊό, που πέθαναν από επιπλοκές της Covid19.

Στον εισαγγελέα βρίσκεται η έρευνα των υποθέσεων αυτών γύρω από τους θανάτους ασθενών με κορονοϊό στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

Πριν από περίπου μία εβδομάδα, ο εισαγγελέας κάλεσε στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης τους καταγγέλλοντες να καταθέσουν, ενώ αναμένεται το ίδιο να γίνει και για την διοίκηση του νοσοκομείου.

