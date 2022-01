Κορονοϊός - Γαλλία: Αρνητικό ρεκόρ με μισό εκατομμύριο κρούσματα

Κόσμος

Η Γαλλία κατέγραψε 464.769 νέα κρούσματα κορονοϊού το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τα σημερινά επίσημα στοιχεία. Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό που έχει καταγραφεί στη χώρα από την έναρξη της πανδημίας.

Παράλληλα, 288 ασθενείς υπέκυψαν σε επιπλοκές της Covid-19, ανεβάζοντας τον συνολικό απολογισμό των θυμάτων σε 100.339. Στην παρούσα φάση 3.881 ασθενείς νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ), 32 λιγότεροι σε σύγκριση με την προηγούμενη ημέρα.

Το υγειονομικό πάσο επέτρεψε να αποφευχθούν 4.000 θάνατοι από την Covid-19 στη Γαλλία, σύμφωνα με μελέτη τα αποτελέσματα της οποίας δόθηκαν νωρίτερα σήμερα στη δημοσιότητα από οργανισμό που υπάγεται στην κυβέρνηση.«Ο αριθμός των ασθενών με Covid-19 στις μονάδες εντατικής θεραπείας θα ήταν στα τέλη του 2021 κατά 45% υψηλότερος από αυτόν που παρατηρήθηκε με το υγειονομικό πάσο», αυξάνοντας την «πίεση στα νοσοκομεία», σημειώνουν οι ερευνητές.

Το ποσοστό εμβολιασμού στη Γαλλία κατά της Covid-19, το οποίο ανερχόταν σε 78,2% στα τέλη του 2021, εκτιμάται πως θα ήταν μόλις 65,2% χωρίς το υγειονομικό πάσο, δηλαδή χαμηλότερο κατά 13 ποσοστιαίες μονάδες, τονίζουν οι ερευνητές.

Οι πρώτες δόσεις του εμβολίου Novavax κατά της Covid-19, το οποίο έλαβε το πράσινο φως από τις υγειονομικές αρχές, θα φτάσουν στη Γαλλία την τελευταία εβδομάδα του Φεβρουαρίου, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα η κυβέρνηση. Η Γαλλία αναμένεται να παραλάβει «μεταξύ 1,1 και 1,2 εκατομμυρίων δόσεων» κατά την πρώτη παράδοση και στη συνέχεια «800.000 δόσεις ανά εβδομάδα τον Μάρτιο», διευκρίνισε.

