Τέταρτη δόση εμβολίου: Άνοιξε η πλατφόρμα για ραντεβού

Ανοιξε η πλατφόρμα για την τέταρτη δόση στους ανοσοκατεσταλμένους. Πότε πρέπει να γίνει και με ποια εμβόλια.

Από σήμερα θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού για την 4η δόση του εμβολίου κατά της covid-19, οι πολίτες που ανήκουν στην ομάδα των ανοσοκατεσταλμένων.

Η 4η δόση θα χορηγείται 3 μήνες μετά την αναμνηστική δόση (3η δόση) και θα γίνεται με τα εμβόλιο mRNA, δηλαδή Pfizer ή Moderna. Στοχεύει στη «θωράκιση» αυτών των ατόμων με τη δημιουργία υψηλότερου επιπέδου αντισωμάτων.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν άτομα με μεταμόσχευση, σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση, με νεφρική ανεπάρκεια που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτονεακή κάθαρση, καρκίνος υπό αγωγή, καρκίνος συμπαγούς οργάνου, άτομα που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, ανοσοθεραπεία, αιματολογικός καρκίνος κατά την τελευταία πενταετία και άτομα σε ανοσοκαταστολή στα οποία συμπεριλαμβάνονται ασθενείς με αντιφλεγμονώδη, αυτοάνοσα νοσήματα ή άλλα νοσήματα με ανοσοκαταστολή, που λαμβάνουν ειδικές ανοσοτροποποιητικές θεραπείες, όπως και άτομα με πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες.

