Οικονομία

ΦΠΑ - Μειώσεις: Στο τραπέζι η μονιμοποίηση για εστίαση, μεταφορές και τουρισμό

Σενάριο μονιμοποίησης των μέτρων που έχουν ληφθεί για τις επιχειρήσεις που δοκιμάζονται από την πανδημία.

Του Νίκου Ρογκάκου

ΦΠΑ 13% για ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες βρίσκεται στην ατζέντα του οικονομικού επιτελείου. Σενάριο μονιμοποίησης των μέτρων που έχουν ληφθεί για τις επιχειρήσεις που δοκιμάζονται από την πανδημία όπως ο μειωμένος συντελεστής13% για ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες βρίσκεται στην ατζέντα του οικονομικού επιτελείου.

Το σχέδιο προβλέπει επέκταση του μειωμένου ΦΠΑ και μετά το τέλος Ιουνίου που λήγει το μέτρο και αξιοποίηση του ελεύθερου δημοσιονομικού χώρου για τη μόνιμη εφαρμογή του.

Σε κάθε περίπτωση όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές όλα θα εξαρτηθούν από την πορεία της οικονομίας καθώς η δυσμενέστερη εκδοχή του προϋπολογισμού που συνδέεται με τους κινδύνους της παραλλαγής Όμικρον και την καταιγίδα της ακρίβειας κατεβάζει μία μονάδα κάτω, στο 3,5% από 4,5% τον ρυθμό ανάπτυξης για το 2022 και ανεβάζει κατά 0,5% ποσοστιαίες μονάδες το πρωτογενές έλλειμμα στο 1,7% του ΑΕΠ καθιστώντας επαχθέστερη την δημοσιονομική προσαρμογή.

Σύμφωνα με πληροφορίες η διατήρηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ μέχρι το τέλος του 2022 αφορά τους εξής κλάδους: Μεταφορές: Η μείωση του ΦΠΑ στο 13% από 24% καλύπτει: εισιτήρια των δρομολογίων με τρένο, μετρό και τραμ, με αστικά και υπεραστικά λεωφορεία, εισιτήρια αεροπορικά και επιβατικών πλοίων, τις μεταφορές με συνδυασμό οδικών, εναέριων και θαλάσσιων μέσων. Εστίαση: Η μείωση του ΦΠΑ στο 13% από 24% αφορά τον καφέ, τα ροφήματα (τσάι, σοκολάτα κ.λπ.) και τα μη αλκοολούχα ποτά που σερβίρονται από επιχειρήσεις μαζικής εστίασης. Και το μέτρο αυτό θα εφαρμόζεται έως τις 30 Ιουνίου 2022. Τουρισμός: Το τουριστικό πακέτο όπου στο τιμολόγιο διαμονής µε πρωινό ή με ημιδιατροφή επιβάλλεται ΦΠΑ13%, στη διαμονή µε πλήρη διατροφή μόνο το 5% της ενιαίας τιμής υπάγεται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 24% καιν το υπόλοιπο 95% επιβαρύνεται με 13% και στη διαμονή µε το σύστημα all inclusive στο 90% της ενιαίας τιμής επιβάλλεται ΦΠΑ με μειωμένο συντελεστή 13%. υπουργείο Οικονομικών κρίνουν σκόπιμο να κρατήσουν αποστάσεις. Αρμόδιοι παράγοντες επισημαίνουν ότι ανάλογα με τις δημοσιονομικές αντοχές εξετάζεται και η διατήρηση του μειωμένου 13% ΦΠΑ για τα εισιτήρια των κινηματογράφων, τα γυμναστήρια και τις σχολές χορού που με βάση το ισχύον νομοθετικό καθεστώς ισχύει έως τις 30 Ιουνίου του 2022.Ωστόσο οικονομικό επιτελείο απορρίπτουν κατηγορηματικά σε αυτή τουλάχιστον τη φάση παρεμβάσεις στη φορολογία για την αναχαίτιση του κύματος ανατιμήσεων σε είδη διατροφής και υγρά καύσιμα. Το θέμα θα βρεθεί στην ατζέντα της 13ης μεταμνημονιακής αξιολόγησης που βρίσκεται σε εξέλιξη από τους δανειστές και μέχρι να υπάρξει φως στο Ωστόσο στα τεχνικά κλιμάκια έχουν παραδοθεί τα αποτελέσματα με το κόστος των απωλειών στο δημόσιο από την άσκηση μείωσης του ΦΠΑ σε συγκεκριμένα αγαθά που έτρεξαν οι υπηρεσίες του υπουργείου.Για το ίδιο πάντως θέμα ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης έκανε λόγο για περιορισμένα δημοσιονομικά περιθώρια και ανάγκη προσεκτικών κινήσεων λόγω του υψηλού δημόσιου χρέους και του κινδύνου αύξησης των επιτοκίων. Επισήμανε ότι οι « δυνατότητες του προϋπολογισμού είναι πεπερασμένες και αυτό είναι ο βασικός περιορισμός που υπάρχει, από εκεί και πέρα οι εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας και οι εξελίξεις στο μέτωπο του ΑΕΠ και των φορολογικών εσόδων είναι πάντα δυναμικές. Ερωτηθείς γιατί δεν μειώνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «ο ειδικός φόρος δεν είναι αναλογικός φόρος, δεν συνδέεται με τις τιμές των καύσιμων. Τα καύσιμα δεν είναι το σημαντικό μας πρόβλημα. Τα καύσιμα έχουν γυρίσει περίπου εκεί που ήταν το '19 μετά από μια καταβύθιση που είχαν για εκτάκτους λόγους στην πανδημία". Στο μέτωπο των φορο-ελαφρύνσεων στα εισοδήματα ο προγραμματισμός του υπουργείου Οικονομικών σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα προβλέπει κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων και των συνταξιούχων και μονιμοποίηση της για όλους από το επόμενο έτος καθώς και «παγίωση» της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες.