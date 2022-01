Κόσμος

Εισβολή στο Καπιτώλιο: Η Ιβάνκα Τραμπ καλείται να καταθέσει

Η επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία ερευνά την αιματηρή επίθεση της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο, επιδιώκει να πάρει κατάθεση από την Ιβάνκα Τραμπ, την κόρη του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και σύμβουλό του στον Λευκό Οίκο.

Σε επιστολή τους προς την Ιβάνκα Τραμπ οι βουλευτές αναφέρουν ότι ζητούν την οικειοθελή συνεργασία της, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνάς τους και ότι οι ερωτήσεις τους θα περιοριστούν σε θέματα που σχετίζονται μόνο με τα γεγονότα εκείνης της ημέρας, όπως με τον ρόλο της στον Λευκό Οίκο εκείνη την εποχή και τις δραστηριότητες που οδήγησαν ή επηρέασαν την εισβολή στο Καπιτώλιο.

Είναι η πρώτη φορά που καλείται ένα μέλος της οικογένειας Τραμπ να μιλήσει για τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου. Ο βουλευτής Μπένι Τόμσον, ο επικεφαλής της επιτροπής, πρότεινε στην Ιβάνκα να προσέλθει για κατάθεση στις 3 ή τις 4 Φεβρουαρίου.

Η επιτροπή σημειώνει ότι η Ιβάνκα Τραμπ ήταν παρούσα στο Οβάλ Γραφείο κατά τη διάρκεια σημαντικών συζητήσεων πριν από εκείνη την ημέρα και παρακολούθησε μια συζήτηση μεταξύ του πατέρα της και του αντιπροέδρου Μάικ Πενς, στις 6 Ιανουαρίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προσπαθήσει πολλές φορές να εμποδίσει άλλους συνεργάτες του στον Λευκό Οίκο να παραδώσουν έγγραφα και να μιλήσουν στην επιτροπή, την οποία κατηγορεί για «κομματικοποιημένη» έρευνα.

Οι εκπρόσωποι της Ιβάνκα Τραμπ δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για να σχολιάσουν το αίτημα της επιτροπής.

