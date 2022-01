Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Γερμανία: Εκτιμήσεις για τριπλασιασμό κρουσμάτων

«Καμπανάκι» κρούει ο υπουργός Υγείας της Γερμανίας, Καρλ Λάουτερμπαχ σχετικά με την πορεία του κορονοϊού στη χώρα.

Ωστόσο, ο Λάουτερμπαχ προειδοποιεί ότι τα κρούσματα στην Γερμανία ως τα μέσα Φεβρουαρίου ενδέχεται να καταγράφονται στη χώρα τουλάχιστον 400.000 νέες μολύνσεις ημερησίως.

Ο αριθμός αυτός αποτελεί το αισιόδοξο σενάριο, βάσει του οποίου οι αναμνηστικές δόσεις των εμβολίων κατά της covid-19 προσφέρουν υψηλή προστασία, επισήμανε ο Λάουτερμπαχ σε συζήτηση που είχε με τους πρωθυπουργούς των κρατιδίων της Γερμανίας, όπως δήλωσαν πηγές που έχουν γνώση του θέματος στο Reuters αργά χθες, Πέμπτη.

Τα ημερήσια κρούσματα covid-19 ενδέχεται να ξεπεράσουν τις 600.000, αν οι αναμνηστικές δόσεις παρέχουν μικρότερη προστασία, εκτίμησε ο Γερμανός υπουργός Υγείας, σύμφωνα με τις πηγές αυτές.

Παράλληλα ο Λάουτερμπαχ δήλωσε ότι αναμένει και σημαντική αύξηση των νοσηλειών, αλλά και των ασθενών στις μονάδες εντατικής θεραπείας τις επόμενες εβδομάδες.

Περισσότεροι από 116.000 άνθρωποι στη Γερμανία έχουν πεθάνει από επιπλοκές της covid-19 από την αρχή της πανδημίας.

Περίπου το 73% των Γερμανών έχει λάβει δύο δόσεις εμβολίων κατά της covid-19, ενώ το 49% και αναμνηστική, σύμφωνα με το ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ.

Οι πρωθυπουργοί των κρατιδίων θα συζητήσουν τη Δευτέρα με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση μέτρα για την ανάσχεση της εξάπλωσης του κορονοϊού.

