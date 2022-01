Κόσμος

Τέξας: Υποχρέωνε την κόρη της να ζει με το πτώμα του πατέρα της!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φρίκη στο Τέξας με μια μητέρα και την κόρη της να ζουν με το πτώμα, σε αποσύνθεση, για σχεδόν ένα μήνα.

(εικόνα αρχείου)

Μια γυναίκα συνελήφθη την Τρίτη σε ένα μικρό χωριό στο βόρειο Τέξας, αφότου η αστυνομία ανακάλυψε πως υποχρέωνε εδώ και πολλές εβδομάδες την 11χρονη κόρη της να ζει με το πτώμα του πατέρα της, μετέδωσε αυτήν την εβδομάδα ο τοπικός Τύπος.

Η Σούζαν Κουέ Σμιθ συνελήφθη και κατηγορείται για έκθεση σε κίνδυνο παιδιού, παραποίηση εγγράφων και μη δήλωση θανάτου. Η ίδια εξήγησε στους αστυνομικούς ότι δεν είχε δηλώσει τον θάνατο του Άλαν Γιουέστ, του πατέρα της κόρης της, από φόβο ότι θα της έκαναν έξωση από το σπίτι της, όπου ο άνδρας υποτίθεται ότι δεν έπρεπε να βρίσκεται.

Η μητέρα και η κόρη ζούσαν με το πτώμα, σε αποσύνθεση, για τρεις ή τέσσερις εβδομάδες, στην πόλη Ηλέκτρα. Την 1η Δεκεμβρίου, ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας Τέρι Γούτεν επισκέφθηκε το σπίτι, αφότου ενημερώθηκε για την παρουσία μυγών και οσμών που προέρχονταν από το ανοικτό παράθυρο του διαμερίσματος. Καθώς κανείς δεν του απάντησε όταν χτύπησε το κουδούνι, η ομάδα του εισήλθε στο διαμέρισμα της Σμιθ και ανακάλυψε, στον διάδρομο, το πτώμα, που είχε καλύψει με μια κουβέρτα και σάκους απορριμμάτων.

Χωρίς νερό, το διαμέρισμα ήταν γεμάτο από σκουπίδια και κρίθηκε "μη κατοικήσιμο", σύμφωνα με την έκθεση της αστυνομίας, στην οποία είχε πρόσβαση το τηλεοπτικό δίκτυο KFDX-TV, του δικτύου NBC. Η Σούζαν Κουέ Σμιθ είπε στους αστυνομικούς ότι το πτώμα ανήκε στον πατέρα του παιδιού. Ένα ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε σε βάρος της στις 13 Ιανουαρίου.

Τη φροντίδα της κόρης της ανέλαβαν οι υπηρεσίας προστασίας ανηλίκων. Το παιδί νοσηλεύεται σε νοσοκομείο λόγω της μόλυνσης που έχει υποστεί εξαιτίας των τσιμπημάτων από τα έντομα.

Ειδήσεις σήμερα:

Ινδονησία: Φορτηγό σε ξέφρενη πορεία παρέσυρε αυτοκίνητα και δίκυκλα (βίντεο)

ΕΟΔΥ για Όμικρον 2: εισαγόμενα τα πρώτα κρούσματα στην Ελλάδα

Βιασμός ανήλικης: νέα καταγγελία για τον ιερέα