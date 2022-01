Κοινωνία

Missing Alert: Αγνοούμενος… νοσηλευόταν επί ημέρες σε νοσοκομείο

Οι δικοί του άνθρωποι τον αναζητούσαν εναγωνίως και παντού, όμως δεν είχαν κατορθώσει να εντοπίσουν ίχνη του, ενώ είχε εισαχθεί σε νοσοκομείο της περιοχής του.

Είχε να δώσει ίχνη ζωής από τις 14 Ιανουαρίου, οι άνθρωποι του περιβάλλοντος του αγωνιούσαν και τον αναζητούσαν παντού, προφανώς και στα νοσοκομεία της περιοχής από όπου εξαφανίστηκε, ως είθισται σε περιπτώσεις εξαφάνισης, όμως ματαίως.

Τελικώς ενημέρωσαν την Παρασκευή τον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού», που αμέσως εξέδωσε Missing Alert, ζητώντας την βοήθεια όλων μας για τον εντοπισμό του 39χρονου άνδρα, που είχε εξαφανιστεί από την Θεσσαλονίκη.

Λίγες ώρες αργότερα, με νεότερη ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έγινε γνωστό ότι ο αγνοούμενος βρισκόταν νοσηλευόμενος από τις 17 Ιανουαρίου, σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης!

Η ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αναφέρει τα εξής:

«Η περιπέτεια του Μπεκαούρι (επ) Ζβιάντι (ον.), 39 ετών, έληξε σήμερα, 22 Ιανουαρίου 2022, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών του ανθρώπων που τον αναζητούσαν.

Ο Μπεκαούρι (επ.) Ζβιάντι (ον.) βρέθηκε ύστερα από ενημέρωση που λάβαμε από ιατρικό προσωπικό νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλευόταν από τις 19/1/2022, και τον αναγνώρισαν κατόπιν δημοσιοποίησης των στοιχείων του.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στον Μπεκαούρι (επ.) Ζβιάντι (ον.) και την οικογένειά του για οτιδήποτε χρειαστεί».

