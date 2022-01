Πολιτική

Ο Μητσοτάκης επισκέφτηκε αστέγους στο λιμάνι του Πειραιά

Ο Πρωθυπουργός συνομίλησε επίσης, με αστυνομικούς και λιμενικούς που εκτελούν τη βάρδια τους και τους ευχαρίστησε για τις υπηρεσίες που προσφέρουν.

Κοντά στους αστέγους στο λιμάνι του Πειραιά, οι οποίοι και τον ευχαρίστησαν για την απρόσμενη συνάντησή τους, βρέθηκε το βράδυ του Σαββάτου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συζήτησε μαζί τους για όλα όσα τους απασχολούν και αναζητούν λύση. Από την πλευρά τους οι άστεγοι στο λιμάνι του Πειραιά ευχαρίστησαν τον πρωθυπουργό για το γεγονός ότι ο γενικός γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας, Γιώργος Σταμάτης, βρίσκεται διαρκώς δίπλα τους. «Εδώ είμαστε οικογένεια κύριε πρόεδρε», ανέφερε στον πρωθυπουργό ένας από τους ανθρώπους που διαμένουν στο σημείο, μιλώντας για τη διαδρομή ανθρώπων με καταγωγή από διάφορες περιοχές της χώρας, από τα Τζουμέρκα ως την Κεφαλονιά, και την αλληλεγγύη που έχει αναπτυχθεί μεταξύ τους.

Ο κ. Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τα μέλη του Ερυθρού Σταυρού και άλλων οργανώσεων, που διένειμαν ζεστά γεύματα, κουβέρτες και προσέφεραν τις υπηρεσίες τους καθώς και τους γιατρούς από την οργάνωση «Γιατροί του Κόσμου», οι οποίοι βρίσκονται δίπλα στους αστέγους προσφέροντας υγειονομικό υλικό και ιατρική βοήθεια.

Κατά τη συζήτηση ετέθη και το θέμα του εμβολιασμού κατά της Covid-19 με τον πρωθυπουργό να δεσμεύεται πως θα έχουν άμεσα συνάντηση με μονάδα εμβολιασμού και τον κ. Τσιόδρα γι' αυτούς που ακόμη δεν έχουν εμβολιαστεί.

Υπενθυμίζεται πως στο πλαίσιο των κυβερνητικών πρωτοβουλιών για τους αστέγους, που συμπυκνώνεται στην Εθνική Στρατηγική για τους αστέγους τίθεται ως στόχος η εξάλειψη της αστεγίας ως το 2025-2026, ενώ ξεκινά η καταγραφή τους σε όλη την επικράτεια στο μητρώο αστέγων. Ταυτόχρονα, με το ειδικό πρόγραμμα «Στέγαση και εργασία», σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση προβλέπεται εξασφάλιση στέγης και δημοτικής εργασίας. Σε αυτό το πρόγραμμα αναμένεται να ενταχθούν 600 νοικοκυριά.

Επιπλέον, στο Ταμείο Ανάκαμψης περιλαμβάνεται ειδικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για 10.000 ανέργους που αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, συνολικού προϋπολογισμού 111 εκατ. ευρώ. Ωφελούμενοι θα είναι άνεργοι οι οποίοι ανήκουν σε αυτές τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες με μηνιαία επιχορήγηση μισθού και εισφορών ύψους 700-750 ευρώ.

Τονίζεται, τέλος, πως ο πληθυσμός που φιλοξενείται σε δομές αστέγων (Δεκέμβριος 2021) είναι 630 άτομα, ενώ 76 είναι σε διαδικασία εισαγωγής. Στο αντίστοιχο διάστημα, ένα χρόνο πριν, ήταν 732 και 59 αντίστοιχα. Από τους 630 φιλοξενούμενους, 525 είναι εμβολιασμένοι και 19 σε διαδικασία εμβολιασμού.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές τον πρωθυπουργό συνόδευσαν κατά την επίσκεψή του η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δόμνα Μιχαηλίδου και ο γενικός γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας, Γιώργος Σταμάτης.

