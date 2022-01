Life

Ο Έλτον Τζον επέστρεψε στην σκηνή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά από 2 χρόνια απουσίας ο Βρετανός τραγουδιστής έδωσε την πρώτη του παράσταση στην Νέα Ορλεάνη.

Δύο χρόνια μετά τη χειρουργική επέμβαση στο ισχίο και μία σειρά αναβολών εξαιτίας της Covid-19 ο Έλτον Τζον συνεχίζει την περιοδεία του «Farewell Yellow Brick Road».

Η περιοδεία ξεκίνησε το 2018, αλλά λόγω μιας σειράς προβλημάτων ανάγκασαν τον Τζον να τη διακόψει.

Αλλά τώρα, ο Βρετανός τραγουδιστής επέστρεψε και έδωσε την πρώτη του παράσταση στο Κρέσεντ Σίτι στη Νέα Ορλεάνη.

«Δεν έχουμε παίξει από τις 6 Μαρτίου του 2020. Αυτή είναι μια νέα εμπειρία για εμάς, ποτέ δεν είχα απομακρυνθεί τόσο μεγάλο διάστημα από τη μουσική, τουλάχιστον από τότε που ήμουν 17 χρόνων», είπε ο τραγουδιστής στο κοινό της Νέας Ορλεάνης, το οποίο κράτησε τα πολυπόθητα εισιτήριά του για 745 ημέρες.

«Δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω που ήσασταν τόσο υπομονετικοί», είπε και συνέχισε, «Ζούμε σε περίεργες εποχές, αλλά θα περάσουμε υπέροχα».

Η παράσταση του τραγουδιστή-τραγουδοποιού -που ξεκίνησε με το «Bennie and the Jets»- είναι μια αναδρομή στην 50ετή μουσική του καριέρα, συμπεριλαμβανομένων μιας σειράς φωτογραφιών, βίντεο και άλλων αναμνηστικών που δεν έχουν δει ποτέ πριν το φως της δημοσιότητας για να τιμήσουν την τέχνη του.

Μαζί με τις παραστάσεις των επιτυχημένων τραγουδιών του «Rocket Man» και «Crocodile Rock», αποτίει φόρο τιμής στις μουσικές του επιρροές, όπως την Αρίθα Φράνκλιν, καθώς και στα είδωλά του όπως ο Νέλσον Μαντέλα και ο Στίβεν Χόκινγκ.

Η περιοδεία του φέτος εκτείνεται στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και ξανά πίσω στη Βόρεια Αμερική, πριν μεταβεί στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία το επόμενο έτος.

Ειδήσεις σήμερα:

Ηράκλειο: αρνήθηκε να πληρώσει και επιτέθηκε στους αστυνομικούς

Νόβακ Τζόκοβιτς: Σε μοναστήρι στο Μαυροβούνιο μετά την απέλαση

Άγιος Δημήτριος: παιδάκι χάθηκε από σχολείο