Κορονοϊός - Χαρίτσης: Θετικός ο τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ

Τι ανακοίνωσε ο ίδιος μέσα από ανάρτησή του στα social media.

Ακόμη ένα κρούσμα κορονοϊού στον ΣΥΡΙΖΑ, μετά τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξη Τσίπρα.

Αυττή τη φορά, θετικός στον κορονοϊό βρέθηκε ο τομεάρχης Ανάπτυξης & Επενδύσεων της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και βουλευτής Μεσσηνίας, Αλέξης Χαρίτσης.

Τα νέα μοιράστηκε ο ίδιος μέσα από μία ανάρτησή του στο Twitter, και πιο συγκεκριμένα, ανακοίνωσε το μοριακό τεστ που έκανε εχθές βγήκε θετικό.

Χαρακτηριστικά ανέφερε στην ανάρτησή του στο Twitter: «Έχω κάνει και τις τρεις δόσεις του εμβολίου και ευτυχώς τα συμπτώματα είναι ήπια. Παρακαλώ όσοι με συνάντησαν τις τελευταίες μέρες να πράξουν τα δέοντα. Να είστε όλες και όλοι καλά και να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας».

Το μοριακό τεστ που έκανα χθες βγήκε θετικό. Έχω κάνει και τις τρεις δόσεις του εμβολίου και ευτυχώς τα συμπτώματα είναι ήπια. Παρακαλώ όσοι με συνάντησαν τις τελευταίες μέρες να πράξουν τα δέοντα. Να είστε όλες και όλοι καλά και να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. — Αλέξης Χαρίτσης (@alexischaritsis) January 23, 2022

