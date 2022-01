Κόσμος

Βέλγιο - Αστυνομική βία: σάλος για περιστατικό με ανήλικη (βίντεο)

Το σοκαριστικό βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου και έχει προκαλέσει αντιδράσεις.

Έρευνα έχουν ξεκινήσει οι αρχές της Οστάνδης για τη βία που άσκησαν δύο αστυνομικοί εναντίον 14χρονου κοριτσιού όπως φαίνεται σε βίντεο που έχει αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προκαλεί αντιδράσεις.

Το περιστατικό συνέβη την περασμένη Παρασκευή το απόγευμα και στο βίντεο φαίνονται δύο αστυνομικοί να έχουν ακινητοποιήσει το κορίτσι στο έδαφος, να κάθονται από πάνω του, ενώ ένας από τους δύο τη χαστουκίζει.

Όπως αναφέρει ο αρχηγός της αστυνομίας Φιλίπ Κερστέκερ, η σύλληψη της 14χρονης σχετίζεται με οικογενειακή υπόθεση. Ωστόσο, λόγω του ότι πρόκειται για ανήλικη σημείωσε ότι δε θα προβεί σε περισσότερες λεπτομέρειες, ενώ επισήμανε ότι θα διερευνηθούν τόσο οι εικόνες που κυκλοφορούν όσο και το τι έχουν καταγράψει και οι κάμερες σώματος των αστυνομικών. Η κοπέλα οδηγήθηκε στο σπίτι της από την αστυνομία.

Agent van lokale politie Oostende deelt vuistslagen uit aan minderjarig meisjes 14-jaar. pic.twitter.com/7dR9gKcLCW — WyffelsRene (@ReneWyffels) January 22, 2022

