“Ελπίδα” - Σχολεία: Χωρίς τηλεκπαίδευση την Τρίτη

Στα σχολεία που είναι κλειστά την Τρίτη δεν θα πραγματοποιηθεί τηλεκαίδευση.



Κλειστά θα παραμείνουν και την Τρίτη τα σχολεία σε πολλές περιοχές της χώρας, λόγω της επέλασης της κακοκαιρίας «Ελπίδα».

Όπως αποφασίστηκε, την Τρίτη δεν θα πραγματοποιηθεί τηλεκπαίδευση στα σχολεία που είναι κλειστά και επελαύνει η κακοκαιρία

Λόγω της κήρυξης κατάστασης ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας, ΔΕΝ θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη 25/1, τηλεκπαίδευση στις περιοχές στις οποίες τα σχολεία παραμένουν κλειστά εξ αιτίας της κακοκαιρίας (καθώς δεν θα υπάρχει ούτε διοικητικό προσωπικό για την τεχνική υποστήριξη της τηλεκπαίδευσης). Στις περιοχές που δεν έχουν πληγεί, τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά.

Σελφ τεστ δεν θα διενεργηθούν αύριο στις περιοχές με κλειστά σχολεία. Θα δοθούν νέες οδηγίες από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για το πρόγραμμα διενέργειας σελφ τεστ αυτήν την εβδομάδα στις περιοχές αυτές. Το γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρου Κόπτση, ανακοίνωσε πως:

Σήμερα, η κακοκαιρία, με την έντονη χιονόπτωση και το πολικό ψύχος έφερε πίσω την τηλεκπαίδευση σε πολλές περιοχές της χώρας. Δυσκολίες και προβλήματα αντιμετώπισαν από το πρωί τόσο μαθητές όσο και εκπαιδευτικοί με την πλατφόρμα Webex

Ωστόσο, αντέδρασε και η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας σχετικά με την τηλεκπαίδευση εκτός πανδημίας και τις εντολές για υποχρεωτική τηλεκπαίδευση στα σχολεία που κλείνουν λόγω κακοκαιρίας ζητώντας την απόσυρση των νομοθετικών διατάξεων.

«Τι θα γίνει, αλήθεια, με τους χιλιάδες εκπαιδευτικούς (και τους μαθητές) που δεν διαθέτουν τεχνολογικό εξοπλισμό στα σπίτια τους και δεν είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν για υπηρεσιακή χρήση, τους συναδέλφους που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τον εξοπλισμό των σχολικών μονάδων για την τηλεκπαίδευση αλλά δεν θα έχουν τη δυνατότητα να φτάσουν στα σχολεία εξ αιτίας των καιρικών φαινομένων;», αναφέρει μεταξύ άλλων η ΔΟΕ στην ανακοίνωσή της.

Μέσω δημοσίευσης της στο twitter η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως ανέφερε:

«Μαθητές και εκπαιδευτικοί πραγματοποιούν τηλεκπαίδευση από το πρωί σε πάνω από 46.000 ψηφιακές τάξεις, στις περιοχές όπου τα σχολεία είναι κλειστά εξαιτίας της κακοκαιρίας. Τους ευχαριστούμε θερμά, όπως και τους γονείς και τα στελέχη εκπαίδευσης, για την ετοιμότητα και τη συνέπειά τους».