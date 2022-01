Αθλητικά

Νόβακ Τζόκοβιτς: Στο Ντουμπάι η επιστροφή του

Ο Σέρβος τενίστας επιστρέφει τα κορτ μετά την σάλο στην Αυστραλία και την ακύρωση της βίζας του.



Ο Νόβακ Τζόκοβιτς επιστρέφει στο Ντουμπάι! Όπως έγινε γνωστό από τους διοργανωτές του εφετινού τουρνουά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το όνομα του νο1 τενίστα του κόσμου συμπεριλαμβάνεται στην κορυφή της λίστας.

Μετά το σάλο που προκλήθηκε μετά την είσοδό του στην Αυστραλία, την ακύρωση της βίζας του και τη μη συμμετοχή του στο Australian Open, ο Σέρβος θα επιστρέψει στα κορτ και θα δώσει το «παρών» στο τουρνουά του Dubai Duty Free Tennis Championships, που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί από τιος 14 έως τις 26 Φεβρουαρίου.

Λόγω της έξαρσης της πανδημίας του κορονοϊού, ο Νόλε δεν είχε λάβει μέρος στην περυσινή διοργάνωση, ενώ ένα χρόνο νωρίτερα (2020) είχε κατακτήσει το τρόπαιο επικρατώντας στον τελικό επί του Στέφανου Τσιτσιπά με 2-0 (6-3, 6-4). Συνολικά έχει πανηγυρίσει πέντε τρόπαια στο Ντουμπάι.

