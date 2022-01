Σεισμός στην Τόνγκα

Κόσμος

Ισχυρή σεισμική δόνηση στην Τόνγκα 12 ημέρες μετά την έκρηξη του ηφαιστείου και το τσουνάμι.

Σεισμός μεγέθους 6,2 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στα ανοικτά των νησιών Τόνγκα ανακοίνωσε το Αμερικανικό Κέντρο Γεωφυσικής (USGS),το αρχιπέλαγος που στα μέσα Ιανουαρίου επλήγη από μια ηφαιστειακή έκρηξη και ένα τσουνάμι.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 08:40 ώρα Ελλάδας και είχε εστιακό βάθος 14,5 χιλιόμετρα. Σημειώθηκε 219 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Πανγκάι, μιας πόλης στο νησί Λιφούκα.

Προς το παρόν δεν έχουν ανακοινωθεί ζημιές από τον σεισμό, ο οποίος δεν έγινε αισθητός στην Τόνγκα ή τα γειτονικά νησιά Φίτζι.

Στην περιοχή αυτή του Ειρηνικού Ωκεανού καταγράφεται καθημερινά σεισμική δραστηριότητα μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Χούνγκα Τόνγκα- Χούνγκα Χααπάι στις 15 Ιανουαρίου.

Η έκρηξη του ηφαιστείου, που βρίσκεται περίπου 65 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας Νουκουαλόφα προκάλεσε τσουνάμι το οποίο επηρέασε το 85% του πληθυσμού του αρχιπελάγους, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

