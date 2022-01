Τεχνολογία - Επιστήμη

Φάλαινα στον Άλιμο - Μήλιου: λίγες ελπίδες να επιβιώσει το κήτος (βίντεο)

Τι εξηγεί η ειδικός για την κατάσταση του ζώου που έχει βγει στα ρηχά και γίνεται προσπάθεια για να προωθηθεί στα ανοιχτά.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», η Αναστασία Μήλιου, Διευθύντρια Έρευνας του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος», αναφορικά με την τραυματισμένη φάλαινα που έχει βγει στα ρηχά, στον Άλιμο, επεσήμανε πως «δεν υπάρχει υποδομή για την περίθαλψη τέτοιου ζώου. Προσπαθούμε επί χρόνια να φτιάξουμε ένα «νοσοκομείο» για τέτοια θαλάσσια θηλαστικά και ταλαιπωρούμαστε από την γραφειοκρατία. Μόνο επί τόπου περίθαλψη μπορεί να υπάρξει στην προκείμενη περίπτωση».

«Είναι ασυνήθιστο ο ζιφιός να βρεθεί στα ρηχά. Αυτό σημαίνει ότι αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα και είναι λίγες οι ελπίδες για να μπορέσει να επανέλθει», επεσήμανε.

Όπως εξήγησε, «τα ζώα αυτά δεν χάνουν τον προσανατολισμό τους είτε είναι τραυματισμένα είτε άρρωστα. Για να είναι εκεί, σημαίνει πως έχει πρόβλημα».

Η κ. Μήλιου σημείωσε πως «ο ζιφιός είναι πολύ ευαίσθητο στην έντονη υποβρύχια ηχορύπανση. Συνήθως αποφεύγει πολύ έντονα την παρουσία του ανθρώπου, καθώς κρύβεται. Ακόμη και αν το δει κάποιος στα ανοιχτά, θα είναι για λίγα δευτερόλεπτα, καθώς σπεύδει να απομακρύνεται».

