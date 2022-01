Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: αντιφατικό τριήμερο με πάθη και μυστικά (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για "περίεργο" Σαββατοκύριακο έκανε λόγο η αστρολόγος της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα, στις αναλυτικές αστρολογικές προβλέψεις της.

Για ημέρες με αντιφατικά συναισθήματα και καταστάσεις έκανε λόγο η Λίτσα Πατέρας, στην έναρξη της ενότητας με τις προβλέψεις για τα ζώδια, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως σημείωσε η αστρολόγος, «μέσα στο Σαββατοκύριακο θα ακούσουμε πολλά για πρόσωπα κύρους, “θα πέφτουν κεφάλια” ανά τον κόσμο, ότι λέμε δεν ισχύει μόνο για την Ελλάδα».

«Δεν είναι μόνο ο Ερμής που είναι ανάδρομος και άλλα λέμε και άλλα κάνουμε, βλέπουμε και όλη αυτήν την ταλαιπωρία που έχουμε περάσει. Τώρα όμως που είναι μαζί με τον Πλούτωνα, ο Ερμής φέρνει στην επιφάνεια πολλές δύσκολες περιπτώσεις επικοινωνίας, κυρίως απέναντι σε παιδιά», συμπλήρωσε.

Η Λίτσα Πατέρα συμπλήρωσε πως «θα μάθουμε και κρυφές αλήθειες, πράγματα που ήταν κρυμμένα θα βγουν στο προσκήνιο, καθώς ο Ερμής αγγίζει τον Πλούτωνα που έχει όλα τα κρυφά και τα άσχημα πράγματα».

Ευτυχώς υπάρχουν και καλά νέα, είπε η Λίτσα Πατέρα στην Φαίη Σκορδά, αναφέροντας πως «επιτέλους η Αφροδίτη έρχεται σε ορθή φορά και κάνει καλή όψη με τον Ουρανό και έτσι ζευγάρια που είχαν μαλώσει θα τα ξαναβρούν και θα είναι όλα καλύτερα», λέγοντας μάλιστα και ποια ζώδια αφορά περισσότερο η εν λόγω πρόβλεψη.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

Ειδήσεις σήμερα:

Βιασμός ανήλικης - 14χρονη: ο ιερέας μου ζητούσε γυμνές φωτογραφίες

“Ελπίδα” – Βλάχος για Αττική Οδό: μην περιμένουν μεγάλες αποζημιώσεις οι πολίτες

“Ελπίδα” - Γέρακας: “χωρίς ρεύμα για 5η μέρα, με μωρά στο σπίτι” (βίντεο)