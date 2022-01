Οικονομία

Κατώτατος μισθός: Ξεκίνησαν οι διαβουλεύσεις

Πότε είναι η καταληκτική ημερομηνία προβλέπεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία διαλόγου.

Συνεκλήθη χθες, 27 Ιανουαρίου 2002, η Επιτροπή Διαβούλευσης για τον κατώτατο μισθό, υπό την προεδρία του ομ. καθηγητή Νομικής Αθηνών και προέδρου του ΟΜΕΔ, Κώστα Παπαδημητρίου, αποστέλλοντας προσκλήσεις στους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς για μελέτη και υποβολή εκ μέρους τους των σχετικών εκθέσεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΜΕΔ, η διαδικασία διαλόγου για τον κατώτατο μισθό του έτους 2022 προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί έως τις 15 Απριλίου 2022, όπως ο νόμος ορίζει.

Υπενθυμίζεται πως με τροπολογία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων επισπεύδεται η εκκίνηση και η όλη διεξαγωγή της διαδικασίας για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού για το 2022, προκειμένου η απόφαση για το επίπεδο του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου να ληφθεί νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, σύμφωνα και με τις πρόσφατες δεσμεύσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

