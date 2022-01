Τεχνολογία - Επιστήμη

Άρης Σερβετάλης: Έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης (βίντεο)

Τι είπε ο ίδιος σε βίντεο που ανάρτησε για την χρήση του λογαριασμού του από Τούρκο χάκερ.

Θύμα διαδικτυακής απάτης φαίνεται οτι έπεσε και ο Άρης Σερβετάλης, όπως έκανε ο ίδιος γνωστό σε ανάρτησή του μετά την ανάκτηση του λογαριασμού του στο Instagram.

Ένας Τούρκος χάκερ, είχε υποκλέψει τον λογαριασμό του ηθοποιού και προσποιούμενος τον ίδιο, ζητούσε χρήματα υποτίθεται για τη στήριξη μίας γυναίκας.

Ο γνωστός ηθοποιός, μίλησε για την περιπέτειά του το πρωί της Παρασκευής και τόνισε πως έχει απευθυνθεί ήδη στη Διώξη Ηλεκτρονικού εγκλήματος.

