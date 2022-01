Τοπικά Νέα

Κρήτη: Πτώμα βρέθηκε σε λίμνη

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άτυχος άνδρας βρέθηκε νεκρός.

Μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα βρέθηκαν το πρωί του Σαββάτου (29.01.2022) κάτοικοι του Αγίου Νικολάου, σημαίνοντας συναγερμό στην Κρήτη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εντοπίστηκε πτώμα ενός νεκρού άνδρα στη λίμνη Βουλισμένη.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Αστυνομίας και ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άτυχος άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα στη λίμνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για Έλληνα ηλικίας 69 ετών.

Φως στα αίτια του θανάτου πρόκειται να ρίξει η νεκροψία/ νεκροτομή ενώ προς το παρόν είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα και εξετάζονται επισταμένα από τις Αρχές.

