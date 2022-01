Κόσμος

Κακοκαιρία - ΗΠΑ: Χιονοπτώσεις ρεκόρ, 95000 σπίτια χωρίς ρεύμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χάος επικρατεί στις μεταφορές, η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε πολλά σημεία και το θερμόμετρο δείχνει πολικές θερμοκρασίες.

Η χιονοθύελλα που πλήττει εδώ και δύο ημέρες τις βορειοανατολικές ΗΠΑ έχει θάψει την περιοχή κάτω από ένα πυκνό στρώμα χιονιού, ενώ οι ριπές ανέμου κατά τόπους φτάνουν ακόμη και τα 120 χιλιόμετρα την ώρα.

Μέχρι αργά το βράδυ του Σαββάτου, τοπική ώρα, η Βοστόνη είχε καλυφθεί από χιόνι ύψους 60 εκατοστών, ισοφαρίζοντας το «ρεκόρ» του 2003. Η γύρω περιοχή έχει σχεδόν παραλύσει: χάος επικρατεί στις μεταφορές, η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε πολλά σημεία και το θερμόμετρο δείχνει πολικές θερμοκρασίες.

Η χιονοθύελλα αυτή αποκαλείται «κυκλωνική βόμβα» από την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS), ένα φαινόμενο που χαρακτηρίζεται από ταχεία και απότομη πτώση της ατμοσφαιρικής πίεσης. Η NWS κατάγραψε ριπές ανέμου ταχύτητας 80-120 χιλιομέτρων και προέβλεψε ότι τη νύχτα η θερμοκρασία θα πέσει σημαντικά.

Περισσότερα από 95.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και το χιόνι συνεχίζει να πέφτει. Σε κάποιες πόλεις καταγράφεται «απόλυτο ρεκόρ», με το ύψος του χιονιού να φτάνει τα 70 εκατοστά.

Το βράδυ του Σαββάτου οι τοπικές αρχές ζήτησαν και πάλι από τους κατοίκους να αποφεύγουν, τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής, τις μη αναγκαίες μετακινήσεις. Ολόκληρη η περιοχή ετοιμάζεται για μια δεύτερη νύχτα του «λευκού πέπλου», όταν είναι αδύνατον να ξεχωρίσει κανείς πού τελειώνει το χιόνι στο έδαφος και πού αρχίζουν τα άσπρα σύννεφα στον ουρανό.

Στη Νέα Υόρκη, εκχιονιστικά μηχανήματα και αλατιέρες κινούνται με ταχύτητα σαλιγκαριού για να καθαρίσουν, σιγά-σιγά, τους δρόμους. Το Σέντραλ Παρκ καλύφθηκε από ένα στρώμα χιονιού ύψους 20 εκατοστών. Πολλές σιδηροδρομικές γραμμές διέκοψαν τη λειτουργία τους.

Στη χιονοσκέπαστη Τάιμς Σκουέρ, οι φωτισμένες πινακίδες νέον μόλις που διακρίνονται ανάμεσα στις πυκνές νιφάδες. Οι ελάχιστοι περαστικοί πάντως αιφνιδιάστηκαν βλέποντας τον διάσημο «γυμνό καουμπόι», τον Ρόμπερτ Μπερκ, έναν καλλιτέχνη που παίζει την κιθάρα του και τραγουδάει κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες στον δρόμο. Όπως συνηθίζει, αψηφώντας αυτή τη φορά το κρύο, ο Μπερκ φορούσε μόνο το σλιπάκι του, το καπέλο του και τις καουμπόικες μπότες του.

Στο Μπρούκλιν, στη συνοικία Κομπλ Χιλ, τα πεζοδρόμια είχαν καλυφθεί από 30 εκατοστά χιόνι και πολλά καταστήματα έμειναν κλειστά.

Το μετρό της Νέας Υόρκης λειτουργεί σχεδόν κανονικά και χρησιμεύει, όπως σε κάθε κακοκαιρία, για καταφύγιο για τους χιλιάδες άστεγους της πόλης.

Στα βόρεια, στο Λονγκ Άιλαντ, στο επίκεντρο της χιονοκαταιγίδας, το χιόνι φτάνει τα 60 εκατοστά. Η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ προειδοποίησε ότι η κατάσταση είναι «σοβαρή» και «πιθανώς φονική». Μέχρι στιγμής μία γυναίκα έχει βρεθεί νεκρή, ενδεχομένως από το κρύο, μέσα στο αυτοκίνητό της.

«Η πιο επικίνδυνη φάση της καταιγίδας είναι τώρα», είπε η κυβερνήτρια ζητώντας για άλλη μια φορά από τους κατοίκους «να αποφύγουν με κάθε τρόπο τις μετακινήσεις» ώσπου να ανοίξουν οι δρόμοι.

Στη Βοστόνη 900 εκχιονιστικά έχουν κινητοποιηθεί και ανοίγουν, με αργό ρυθμό, τους δρόμους. Περίπου 3.500 πτήσεις ακυρώθηκαν το Σάββατο ενώ αναμένεται ότι σήμερα Κυριακή θα ακυρωθούν άλλες 1.200.

Το κύμα ψύχους πλήττει όλη την ανατολική ακτή. Στη Φλόριντα οι αρχές έχουν εκδώσει προειδοποίηση για παγετό και για «πτώσεις ιγκουάνα», δηλαδή να παγώσουν τα ιγκουάνα και να πέσουν από τα δέντρα τους – και κάποια από αυτά ζυγίζουν έως και 9 κιλά.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Όμικρον 2: Πόσο επικίνδυνη είναι η νέα υποπαραλλαγή

Πάνος Νάτσης: Η σπαρακτική ανάρτηση της συντρόφου του

Καλάβρυτα: Εκτροχιάστηκε τρένο