Οικονομία

Μεταβιβάσεις ακινήτων: Προς κατάργηση η βεβαίωση ΤΑΠ, ηλεκτρονικά και οι κληρονομιές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απλοποιείται η έκδοση φορολογικής ενημερότητας, εξετάζεται η μόνιμη λειτουργία της πλατφόρμας για τα αδήλωτα τετραγωνικά

Για τη μεταβίβαση ενός ακινήτου απαιτούνται έως και 17 πιστοποιητικά και έγγραφα τα οποία θα πρέπει να αναζητήσουν και να συγκεντρώσουν οι πολίτες από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες και εμπλεκόμενους φορείς.

Η διαδικασία αυτή δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση με τους φορολογούμενους να βρίσκονται συνήθως αντιμέτωποι με έναν Γολγοθά ταλαιπωρίας και καθυστερήσεων.

Σύμφωνα με τους συμβολαιογράφους μια σύνθετη μεταβίβαση ακινήτου μπορεί να ταλαιπωρεί τους πολίτες ακόμα και για εννέα μήνες.

Η κυβέρνηση επιχειρώντας να βάλει τέλος στη γραφειοκρατία και των ατελείωτων δικαιολογητικών προωθεί νέες παρεμβάσεις που θα διευκολύνουν τους φορολογούμενους στις μεταβιβάσεις ακινήτων.

Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζεται η κατάργηση της βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ, η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φόρου κληρονομιάς, η απλοποίηση και ψηφιακή έκδοση της φορολογικής ενημερότητας και η μόνιμη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας των αδήλωτων τετραγωνικών.

Πιο συγκεκριμένα ο κυβερνητικό σχεδιασμός για ταχύτερες μεταβιβάσεις ακινήτων περιλαμβάνει:

1. Κατάργηση της βεβαίωσης περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας η οποία εκδίδεται από τους δήμους και για να τη λάβουν οι φορολογούμενοι είναι υποχρεωμένοι να περιμένουν ακόμη και πάνω από ένα μήνα με αποτέλεσμα να καθυστερεί η σύναψη και υπογραφή συμβολαίων.

Στο συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας δεσμεύτηκε για την κατάργηση της βεβαίωσης ΤΑΠ κατά τη σύνταξη συμβολαίων μεταβίβασης.

Η βεβαίωση ΤΑΠ ταλαιπωρεί τους πολίτες καθώς σύμφωνα με τον πρόεδρο των συμβολαιογράφων Γιώργο Ρούσκα, μόνο στη Θεσσαλονίκη εκκρεμεί η έκδοση 4.000 βεβαιώσεων ΤΑΠ.

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Ρούσκας για να ολοκληρωθούν απλές περιπτώσεις μεταβιβάσεων χρειάζεται ένας μήνας ενώ για τις πιο σύνθετες από 3- 9 μήνες. Ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ Στράτος Παραδιάς σημείωσε ότι η εκτεταμένη φορολογική και πολεοδομική «πιστοποιητικοκρατία» στις μεταβιβάσεις ακινήτων τις έχει μεταβάλει σε πραγματικό «Γολγοθά» και ζήτησε κατάργηση πιστοποιητικών όπως για το ΤΑΠ.

2. Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων κληρονομιάς και άτυπων δωρεών με την κατάργηση των επισκέψεων στην εφορία για όσους κληρονομούν ακίνητα ή κινητά περιουσιακά στοιχεία όπως χρηματικά ποσά και αυτοκίνητα. Στην ψηφιακή εποχή θα περάσουν εντός του 2021 οι δηλώσεις φόρου κληρονομιάς και δηλώσεις φόρου γονικών παροχών και δωρεών οι οποίες υποβάλλονται σήμερα χειρόγραφα στις Δ.Ο.Υ. Σύμφωνα με τον Διοικητή της ΑΑΔΕ το 2021 η πλατφόρμα myΡroperty υποδέχθηκε 105.000 ηλεκτρονικές δηλώσεις φόρου μεταβίβασης, δωρεών και γονικών παροχών, ενώ μόνο το τελευταίο 10ήμερο, υπεβλήθησαν ηλεκτρονικά πάνω από 20.000 δηλώσεις για μεταβιβάσεις ακινήτων.

3. Ψηφιοποίηση της έκδοσης φορολογικής ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής.

4. Μόνιμη λειτουργία της πλατφόρμας των αδήλωτων τετραγωνικών, η οποία θα διευκολύνει τους φορολογούμενους που δηλώνουν μεταβολές στην επιφάνεια των ακινήτων τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Άνοδος θερμοκρασίας την Δευτέρα

Φωτιά σε λεωφορείο με επιβάτες

Πορτογαλία – εκλογές: Θρίαμβος της Κεντροαριστεράς