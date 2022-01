Κοινωνία

Βιασμός 24χρονης στην Θεσσαλονίκη: Βγήκαν οι τοξικολογικές από την Ελβετία

Τις επόμενες ώρες, τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναμένεται να σταλούν με email στο τμήμα εγκληματολογίας και τοξικολογίας του ΑΠΘ

Οι εξετάσεις είχαν σταλεί στην Ελβετία σε εξειδικευμένο εργαστήριο το οποίο έχει περισσότερα δείγματα από ουσίες που μπορούν να ανιχνευθούν στον οργανισμό.

Εκείνο που αναζητά το Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής του Πανεπιστημίου της Βέρνης είναι ορισμένες μεταβολικές και συνθετικές ναρκωτικές ουσίες άγνωστης δομής, που έχουν κυκλοφορήσει τελευταία στην παράνομη αγορά και το εργαστήριο του ΑΠΘ δεν θα μπορούσε να εντοπίσει.

Από τη μεριά του, το ελβετικό Ινστιτούτο έχει αναπτύξει μία συγκεκριμένη τεχνολογία με μηχανήματα που μπορούν να ανιχνεύουν συνθετικές ουσίες άγνωστης δομής, που έχουν πρωτοκυκλοφορήσει στην αγορά τους τελευταίους δύο με τρεις μήνες.

Τα αποτελέσματα θα προστεθούν σε αυτά που έχουν στα χέρια τους οι ελληνικές αρχές από το ΑΠΘ και θα σταλούν στην ανακρίτρια.

