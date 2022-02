Κοινωνία

Βιασμός ανήλικης: Αυτός είναι ο ιερέας που κατηγορείται (εικόνες)

Τα στοιχεία δόθηκαν από την Αστυνομία, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών

Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την Αστυνομία, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας, οι φωτογραφίες καθώς και η ασκηθείσα ποινική δίωξη σε βάρος του ιερέα, ο οποίος συνελήφθη στις 20 Ιανουαρίου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Σε βάρος του ημεδαπού ασκήθηκε ποινική δίωξη για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, γενετήσια πράξη με ανήλικο συμπληρώσαντος τα 14 έτη κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου συμπληρώσαντος τα 14 έτη κατ’ εξακολούθηση και πορνογραφία ανηλίκων (προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας) μέσω πληροφοριακών συστημάτων, η παραγωγή του οποίου συνδέεται με τη χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος.

Πρόκειται για τον:

1. ΒΕΡΛΕΚΗ Στέφανο του Ηρακλή και της Μαυρικίας, γεννηθέντα την 20-4-1985 στην Άρτα

