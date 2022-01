Κοινωνία

Βιασμός ανήλικης - Καταγγελία: Ο ιερέας έπαιρνε ιερόδουλες, τις έντυνε με ράσα και τις πλήρωνε με κέρματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα καταγγελία στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι" για τον ιερέα ο οποίος κατηγορείται για βιασμό 14χρονης στα Κάτω Πατήσια. Τι λέει ο δικηγόρος του.

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τη δράση του προφυλακισμένου ιερέα για τον βιασμό μιας ανήλικης κοπέλας μέσα σε εκκλησία στα Κάτω Πατήσια. Ακόμη μία καταγγελία για τον 37χρονο βλέπει το φως της δημοσιότητας

Συγκεκριμένα στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Πρωινοί Τύποι" η κ. Αλεξάνδρα η οποία κατέχει γραφείο συνοδών στο Παγκράτι αποκάλυψε "ο ιερέας έπαιρνε ιερόδουλες τις οποίες πήγαινε σε ένα διαμέρισμα στο Παγκράτι. Πολλές φορές τις έντυνε με ράσα, ενώ κρατούσε τα εσώρουχα των κοριτσιών και τις πλήρωνε με κέρματα…».

Την ίδια ώρα ο δικηγόρος του ιερέα Κωνσταντίνος Γώγος για την νέα καταγγελία σε βάρος του εντολέα του είπε σε έντονο ύφος ότι "με μαστροπούς και σωματέμπορους δεν συνδιαλέγομαι, τώρα τα στοιχεία της και τα τηλέφωνα της στις αρμόδιες Αρχές".

Όσον αφορά την υπόθεση βιασμού της 14χρονης ο κ. Γώγος είπε "ότι ξεκίνησε από μία καταγγελία. Από αυτή την καταγγελία οι αστυνομικές Αρχές ξεκίνησαν να κάνουν παρακολούθηση επί μήνες και δεν βρήκαν τίποτα. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα οι αστυνομικοί είχαν την υποχρέωση έτσι και έβρισκαν οποιοδήποτε αυτόφωρο πλημμέλημα ή κακούργημα να ενημερώσουν απευθείας τον προϊστάμενο εισαγγελίας και να γίνει σύλληψη".

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη - Τροχαίο: Νεκρός ένας 20χρονος

Κορονοϊός - Μέτρα: Τι αλλάζει σε εστίαση και διασκέδαση

Πάνος Νάτσης: “Ραγίζουν” καρδιές οι αναρτήσεις των συναδέρφων του