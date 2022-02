Παράξενα

ΗΠΑ: κότα... “κατάσκοπος” επιχείρησε να εισβάλει στο Πεντάγωνο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το περίεργο περιστατικό έκανε γνωστό οργάνωση για τα δικαιώματα των ζώων μέσα από τα social media.

Ένα περίεργο περιστατικό συνέβη στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στο Αμερικανικό Πεντάγωνο.

Μια κότα πιάστηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας ενώ «..."κατασκόπευε" και επιχείρησε να μπει στον χώρο ασφαλείας του Πενταγώνου», ένα από τα καλύτερα προστατευμένα κτίρια στον κόσμο, ανακοίνωσε μια οργάνωση για τα δικαιώματα των ζώων.

Εργαζόμενοι της Animal Welfare League του Άρλινγκτον κλήθηκαν να πάρουν το πουλερικό και να το επιστρέψουν σε ένα κοτέτσι, ανέφερε η οργάνωση στον λογαριασμό της στο Facebook.

Η γαλλινώδης απόπειρα εισβολής μεταδόθηκε και από την εφημερίδα Military Times. "Χάθηκε γιατί απλά επιχείρησε να διασχίσει το δρόμο; Ή μήπως είναι κατάσκοπος σε μια αποστολή να κλέψει κρατικά μυστικά;" ανέφερε χιουμοριστικά το δημοσίευμα της εφημερίδας που ειδικεύεται σε στρατιωτικές υποθέσεις.

Χρήστες του Διαδικτύου πρότειναν σε κάθε περίπτωση η κότα να πάρει το όνομα της Έθελ Ρόζενμπεργκ, της διάσημης Αμερικανίδας που καταδικάστηκε και εκτελέστηκε για κατασκοπεία προς όφελος της Σοβιετικής Ένωσης τη δεκαετία του 1950.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Πέμπτης

Για “Κάθε Άλκη”: Μαθητές σχημάτισαν τη φράση με τις τσάντες τους

Άυλο συναινετικό διαζύγιο μέσω του gov.gr