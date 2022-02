Κοινωνία

Μητέρα 12χρονης με αυτισμό: Το απίστευτο bullying που δέχθηκε το παιδί μου στο σχολείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το κορίτσι έφτασε ένα βήμα πριν την αυτοκτονία, όταν συμμαθήτρια της την παγίδεψε με φωτογραφίες που μόνταρε με πορνογραφικό υλικό.

Η Κατερίνα Φωτιάδου, μητέρα μιας 12χρονης κοπέλας με αυτισμό, μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», για την απίστευτη περίπτωση bullying που δέχθηκε το παιδί της στο σχολείο, όταν παγιδεύτηκε από συμμαθήτρια της.

Όλα ξεκίνησαν στην έναρξη της σχολικής χρονιάς, όταν το κορίτσι γνωρίστηκε με μια συμμαθήτρια της και την πρώτη μέρα μετά τον αγιασμό την έπεισε να πάνε στο πάρκο και να τραβήξουν μερικές φωτογραφίες.

Στη συνέχεια η 13χρονη συμμαθήτρια χρησιμοποίησε τις φωτογραφίες για να ανοίξει λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιώντας τις φωτογραφίες της 12χρνης και κολλώντας από κάτω γυμνά κορμιά άλλων κοριτσιών.

Στη συνέχεια μέσα από αυτά τα ψεύτικα προφίλ, άρχισε να στέλνει τις φωτογραφίες στους συμμαθητές της 12χρονης.

Όπως ήταν φυσικό στο σχολείο επικράτησε αναβρασμός το θέμα έφτασε στον διευθυντή και μάλιστα όπως καταγγέλλει η μητέρα της 12χρονης, η πρώτη που απευθύνθηκε στον διευθυντή του σχολείου ήταν η συμμαθήτρια που παγίδεψε το κορίτσι με αυτισμό.

Ξεσπώντας η μητέρα της κοπέλας, είπε ότι το κορίτσι της έπεσε θύμα απίστευτου bullying από τους συμμαθητές της, οι οποίο την έβριζαν, την έφτυναν και την χτυπούσαν, με αποτέλεσμα το κορίτσι να φτάσει ένα βήμα πριν την αυτοκτονία.

Ειδήσεις σήμερα:

Σερρες: Λήστεψαν ηλικιωμένη και της απέσπασαν χρυσές λίρες και κοσμήματα

Πικέρμι: ΑΤΜ τυλίχτηκε στις φλόγες

Υπόθεση βιασμού – Γεωργία: Επανεξέταση στις τοξικολογικές θα ζητήσει ο τεχνικός σύμβουλος