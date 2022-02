Αθλητικά

Οπαδική βία - Πρέβεζα: τον χτύπησαν επειδή φορούσε μπουφάν με διακριτικά άλλης ομάδας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμα ένα περιστατικό βίας, αυτή την φορά στην Πρέβεζα με θύμα έναν 30χρονο. Σε συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία.



Ταυτοποιήθηκαν μετά από μεθοδική έρευνα της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας του Τμήματος Ασφάλειας Πρέβεζας τα στοιχεία δύο νεαρών που εμπλέκονται σε περιστατικό επίθεσης με οπαδικά κίνητρα σε βάρος 30χρονου που έγινε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Πρέβεζα.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της αθλητικής νομοθεσίας, σωματική βλάβη, απειλή και παράνομη βία.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούμενοι, μαζί με ακόμη ένα άτομο, φορώντας μπλούζες με διακριτικά αθλητικής ομάδας, προσέγγισαν και γρονθοκόπησαν τον 30χρονο, που φορούσε μπουφάν με διακριτικά άλλης ομάδας, ενώ του ζήτησαν και τους παρέδωσε το μπουφάν και το μπρελόκ του με τα διακριτικά της ομάδας του.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πρέβεζας, ενώ η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται.

Χθες το απόγευμα έγιναν έρευνες σε χώρους φιλάθλων αθλητικών σωματείων από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες στην Ήπειρο, στο πλαίσιο των οποίων έγιναν 2 συλλήψεις.

Ειδικότερα, διενεργήθηκε έλεγχος σε παράρτημα λέσχης φίλων αθλητικού σωματείου, όπου συνελήφθη άτομο στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σιδερογροθιά και σουγιάς.

Επίσης, συνελήφθη ο υπεύθυνος για τη λειτουργία χώρου συγκέντρωσης φιλάθλων αθλητικού σωματείου χωρίς την απαιτούμενη άδεια από την αρμόδια αρχή.

Οι σχηματισθείσες δικογραφίες θα υποβληθούν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

Ειδήσεις σήμερα:

Κούγιας: Ο Τζαβέλλας είναι ένας μαλ@@ας και μισός

Δολοφονία Άλκη: συγκλονίζουν συμμαθητές και καθηγητές του (βίντεο)

Μητέρα χτύπησε το δύο μηνών βρέφος της και τηλεφώνησε για βοήθεια