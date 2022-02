Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός – Γκάγκα: Τον Απρίλιο το εμβόλιο της SANOFI στην Ελλάδα (βίντεο)

Τι ανέφερε η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα στην καθιερωμένη ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας για την πορεία του κορονοϊόυ στη χώρα μας

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα στην καθιερωμένη ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας για την πορεία του κορονοϊόυ στη χώρα μας ανέφερε πως "21 Φεβρουαρίου θα παραλάβουμε 168.000 εμβόλια της Novavax, ένα πρωτεϊνικό εμβόλιο και για αυτούς που δεν θέλουν τα mrna εμβόλια", τονίζοντας την μεγάλη προσπάθεια που γίνεται για την κάλυψη ενάντια στον ιό.

Και συμπλήρωσε "Και άλλο ένα εμβόλιο, το εμβόλιο της SANOFI θα έρθει τον Απρίλιο στη χώρα"

Αναφέρθηκε επίσης και στα αντιικά χάπια κατά του κορονοϊού "τα χάπια από χθες είναι στα σπίτια των ασθενών, με 300 χιλιάδες αιτήσεις να έχουν ήδη εκγκριθεί, ενώ αρχές Μαρτίου θα παραλάβουμε κι άλλα χάπια" και επισήμανε "είχαμε στα νοσοκομεία τη ρενεσιβίρη, όμως δεν είχαμε κάτι για ήπια νόσηση".

Όπως είπε η αν. υπουργός Υγείας, τα φάρμακα εγκρίνονται σε 24 ώρες και σε 48 ώρες το αργότερο, παραδίδονται σε αυτούς που τα χρειάζονται, όσους δηλαδή βρίσκονται στην αρχή της λοίμωξης, στο σπίτι τους.

Η Μίνα Γκάγκα, απαντώντας σε ερωτήσεις, ξεκαθάρισε όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα και τη συμβολή του στην πανδημία ότι είναι σημαντική και επισήμανε ότι «έχουμε προχωρήσει σε επίταξη, αν χρειαστεί θα το ξανακάνουμε». Τέλος τόνισε ότι ήδη 350 ασθενείς νοσηλεύονται με κορονοϊό στον ιδιωτικό τομέα.

"Πυρά" από τον ΣΥΡΙΖΑ

Σήμερα, ακριβώς έναν μήνα μετά, καταγράφηκαν ξανά περισσότερες από 100 ανθρώπινες απώλειες. Η υγειονομική τραγωδία που βιώνει η χώρα μας συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό. Το “τελευταίο μίλι” του κ. Μητσοτάκη το πληρώσαμε πολύ ακριβά, το ίδιο δυστυχώς συμβαίνει και με τον “τελευταίο μήνα” των Γεωργιάδη - Γκάγκα. Δεν πάει άλλο, πρέπει να φύγουν". Σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι "στις 3 Ιανουαρίου ο κ. Γεωργιάδης είχε δηλώσει ότι η πανδημία θα τελειώσει σε ένα μήνα. Στη συνέχεια, τα ίδια είχε δηλώσει και η κα Γκάγκα.













