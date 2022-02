Συνταγές

Μπακλαβάς από τον Πέτρο Συρίγο

Διάβασέ μου το...

Η παραδοσιακή συνταγή για το σιροπιαστό γλυκό με τους φανατικούς φίλους και τα μυστικά του σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό" για την τέλεια εκτέλεση της συνταγής.

Παραδοσιακή συνταγή για τραγανιστό μπακλαβά με πλούσιο φύλλο και πλούσια γέμιση ετοίμασε και μας προτείνει ο σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό».

Όπως εξηγεί ο Πέτρος Συρίγος είναι μια εύκολη και γρήγορη συνταγή, ενώ μοιράστηκε με τους τηλεθεατές και μικρή μυστικά για την εκτέλεση της συνταγής, που διευκολύνουν την προετοιμασία του γλυκού και απογειώνουν την γεύση!

Ο παραδοσιακός μπακλαβάς (Τουρκ.: Baklava) είναι ένα γλύκισμα που συναντάται σε πολλές κουζίνες της Μέσης Ανατολής. Το γλύκισμα φτιάχνεται με ζύμη φύλλου και περιέχει γέμιση ξηρών καρπών, συνήθως φουντούκι, φιστίκι ή καρύδι, και παίρνει την γλυκιά του γεύση από σιρόπι ζάχαρης ή μελιού.

Για τον μπακλαβά θα χρειαστείτε:

Για το σιρόπι:

700 γρ. ζάχαρη

460 γρ. νερό

2 φλούδες λεμόνι

? πορτοκάλι

3 στικ γαρύφαλλο

1 ξυλαράκι κανέλα

Για τη γέμιση: 1 πακέτο φύλλο κρούστας

300 γρ. λιωμένο βούτυρο γάλακτος η αιγοπρόβειο για περισσότερη βουτυρένια ένταση

100 γρ. καλαμποκέλαιο

250 γρ. καρυδόψιχα

250 γρ. φιστίκι αιγίνης ψίχα

1 κ.γ γαρύφαλλο σκόνη

1 κ.σ κανέλα σκόνη

3 κ.σ φρυγανιά τριμμένη Παραδοσιακός Μπακλαβάς – Εκτέλεση Ξεκινάμε βάζοντας όλα τα υλικά για το σιρόπι σε μια κατσαρόλα. Μόλις πάρουν μια βράση το κρατάμε σε μέτρια προς δυνατή φωτιά για 5 λεπτά και μετά αποσύρετε από τη φωτιά. Αφήστε να κρυώσει πολύ καλά. Σε ένα μπολ προσθέτουμε την καρυδόψιχα και τα φιστίκια αφού τα έχουμε χτυπήσει στο μπλέντερ ( όχι να γίνουν πούδρα, να είναι σε κομματάκια). Τα βάζουμε σε ένα μπολ μαζί με την κανέλα, γαρύφαλλο, φρυγανιά και ανακατεύουμε καλά. Λιώνουμε το καλαμποκέλαιο με το λιωμένο βούτυρο γάλακτος σε ένα κατσαρολάκι. Βουτυρώνουμε ένα ταψί 25χ35, χρησιμοποιώντας ένα πινέλο και κατόπιν τοποθετούμε σταυρωτά τα πρώτα 4 φύλλα, αφήνοντας από έξω να κρέμεται ένα μέρος από αυτά. Στη συνέχεια βάζουμε στο κέντρο άλλο ένα φύλλο, βουτυρώνοντας συνεχώς. Δεν ακουμπάμε το πινέλο στα φίλα μας, αλλά “πιτσιλάμε” το βούτυρο. Βάζουμε ακόμα ένα φύλλο και βουτυρώνουμε πάλι. Βάλτε 1 ½ χούφτα γέμιση σε κάθε στρώση και επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία με τα υπόλοιπα φύλλα και το βούτυρο, αφήνοντας δυο φύλα για το τέλος. Βάζουμε τα τελευταία φύλλα βουτυρώνοντας πάλι ενδιάμεσα και σκεπάζουμε με τα φύλλα που εξέχουν να καλυφθεί όλο το γλυκό. Ρίχνουμε όσο λιωμένο βούτυρο γάλακτος έχει περισσέψει. Βάζουμε για 5 λεπτά στο ψυγείο να παγώσει το βούτυρο, στη συνέχεια χαράζουμε μέχρι τα φύλλα(όχι μέχρι κάτω) και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 150 βαθμούς για 2 ώρες ή στους 170 για 45 λεπτά και στους 180 για ακόμη 15 λεπτά. Βγάζουμε από τον φούρνο και αμέσως προσθέτουμε το με το κρύο σιρόπι.

