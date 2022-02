Κοινωνία

Καλάβρυτα: Χωρίς τις αισθήσεις τους εντοπίστηκαν οι ορειβάτες

Σε τραγωδία εξελίχθηκε η ανεύρεση των τριών ορειβατών. Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής.

Χωρίς τις αισθήσεις τους εντοπίστηκαν, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι τρεις αναρριχητές που αγνοούνταν.

Ο εντοπισμός τους έγινε από τις ομάδες διάσωσης στην περιοχή «Ύδατα Στυγός», κοντά στο χιονοδρομικό κέντρο των Καλαβρύτων.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση της μεταφοράς και των τριών ανδρών από δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της ομάδας έρευνα και διάσωσης.

Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό τους είχε στηθεί από νωρίς το πρωί της Κυριακής, στις οποίες συμμετείχε και δυο ελικόπτερα του ενιαίου κέντρου συντονισμού έρευνας - διάσωσης και της Πυροσβεστικής, στην ευρύτερη περιοχή, «Ύδατα Στυγός», κοντά στο χιονοδρομικό κέντρο.

