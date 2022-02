Life

“The 2Night Show” –Κωτσοβούλου: Πέρασα δύσκολα τα χρόνια της κρίσης

Η αγαπημένη ηθοποιός μίλησε για την παρουσία της στις «Άγριες Μέλισσες», τη σειρά που «άλλαξε τη ροή της μυθοπλασίας».

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε στο «The 2Night Show» την Αλίνα Κωτσοβούλου, που φέτος πρωταγωνιστεί στον «Σασμό».

Η ταλαντούχα ηθοποιός περιγράφει τα τελευταία 10 χρόνια της οικονομικής κρίσης και το πόσο την επηρέασε επαγγελματικά και προσωπικά.

«Το πέρασα δύσκολα το κομμάτι αυτό και ακόμα το περνάω. Δεν σημαίνει το ότι παίζεις σε μια σειρά, ότι λύνονται και τα θέματά σου τα οικονομικά. Οι αμοιβές είναι χαμηλές, τα γυρίσματα πολύωρα. Οι συνθήκες εργασίας δεν είναι δύσκολες. Όταν εργάζεσαι είσαι καλά, όταν δεν εργάζεσαι είναι το θέμα.

Τα χρόνια που τα πράγματα δεν ήταν καλά, έγραψα, έκανα συναυλίες, τραγούδησα, μετέφρασα, κάνω και εκφωνήσεις στο ραδιόφωνο. Μετά την έλευση ενός παιδιού παλεύεις ακόμα περισσότερο, σκέφτεσαι πιο πρακτικά κάποια πράγματα», ανέφερε η Αλίνα Κωτσοβούλου.

«Οι Άγριες Μέλισσες είναι μια σειρά που άλλαξε τη ροή της μυθοπλασίας. Δεν έχει σημασία που τώρα είμαι στον Σασμό, αλλά αυτά πρέπει να το πούμε… Η σειρά αυτή, άνοιξε έναν δρόμο να δούμε τα πράγματα διαφορετικά. Έβαλε ο παραγωγός το χέρι στην τσέπη, αγκάλιασε και ο τηλεθεατής το εγχείρημα και πήγε όλο πολύ καλά», είπε η Αλίνα Κωτσοβούλου η οποία έκανε το δικό της πέρασμα από τη σειρά του ANT1.

