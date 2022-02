Κοινωνία

Δολοφονία Άλκη: διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον 20χρονο Αλβανό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην αναζήτηση του ύποπτου για συμμετοχή στην φονική επίθεση. Ενώπιον του Εισαγγελέα οδηγήθηκε ο "Αθηναίος".

Στην έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης σε βάρος του 20χρονου Αλβανού, που θεωρείται πως συμμετείχε στη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού στην περιοχή Χαριλάου της Θεσσαλονίκης τα ξημερώματα της 1ης Φεβρουαρίου, προχώρησαν οι Αρχές.

Ο 20χρονος που εξαφανίστηκε από τη Θεσσαλονίκη λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη, φέρεται να έχει διαφύγει στην Αλβανία.

Οι Αρχές Ελλάδας και Αλβανίας διενεργούν έρευνες για τον εντοπισμό του. Το ζήτημα που προβληματίζει τις Αρχές είναι πως ο 20χρονος ενδέχεται να χρησιμοποιούσε διαφορετικό όνομα στην Ελλάδα και διαφορετικό στην Αλβανία.

Γύρω στις 09:30 της Τετάρτης, ενώπιον του Εισαγγελέα οδηγήθηκε ο λεγόμενος "Αθηναίος", ο οποίος παραδόθηκε την Τρίτη στις Αρχές. Η συνήγορος του 25χρονου είπε πως ο πελάτης της «θέλησε να παραδοθεί στις Αρχές. Βρέθηκε στη διάθεσή τους, ήρθε χθες, παρουσιάστηκε, έγινε εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης σήμερα και ζήτησε προθεσμία. Το ότι παραδόθηκε πρέπει να εκτιμηθεί, είναι μία ηθική απάντηση, πήρε μία θαρραλέα απόφαση».

Την Τρίτη είδε το φως της δημοσιότητας ακόμη ένα βίντεο - ντοκουμέντο από την ημέρα της δολοφονικής επίθεσης.

Δολοφονία Άλκη - 23χρονος: Ποιον “καρφώνει” στην απολογία του

Στο φως ήρθαν στοιχεία από την απολογία με υπόμνημα του 23χρονου που κατηγορείται μαζί με ακόμη 11 άτομα για τη δολοφονική επίθεση του Άλκη στη Θεσσαλονίκη.

Ο 23χρονος "έδειξε" ως δράστη τον 21χρονο καθώς ανάμεσα στα όσα είπε ανέφερε: «…ύστερα από λίγη ώρα επιστρέψαμε όλοι στα γραφεία του Συνδέσμου στην Παλαιών Πατρών Γερμανού. Εκεί έφτασαν και τα έτερα άτομα, που επέβαιναν στα άλλα δύο αυτοκίνητα, μεταξύ των οποίων και ο Γ.Κ, ο οποίος μπροστά σε όλους μας ανέφερε χαρακτηριστικά: «Eκανα μ@λ@κί@. Ξέχασα εκεί το δρεπάνι!». Ακόμη αναφέρει πως τόσο ο ίδιος όσο και οι συγκατηγορούμενοί του, είναι "θύματα του φανατισμού" και αναφέρει συγκεκριμένα: «μετά τον αγώνα βόλεϊ των ομάδων ΠΑΟΚ-Ολυμπιακού, φτάσανε στο Σύνδεσμο και έτερα μέλη μας ενημέρωσαν ότι ψάχνουν οπαδούς της ομάδας του Άρη, γιατί είχε προηγηθεί μεταξύ τους οπαδικό επεισόδιο... Θύματα του φανατισμού, ξεκινήσαμε από το κέντρο της Θεσσαλονίκης τρία αυτοκίνητα, προς αναζήτηση οπαδών του ΑΡΗ, που όπως γνωρίζαμε στο παρελθόν είχαν τραυματίσει βαριά συνοπαδό μας» και συνεχίζει αναφέροντας πως πίστευε πως σκοπός τους το βράδυ αυτό ήταν ο «διαπληκτισμός με ύβρεις και χειροδικίες. Ουδέποτε σκέφτηκα ότι, από ένα τέτοιο περιστατικό θα προκληθούν τα μοιραία αποτελέσματα, που εν τέλει προέκυψαν». Όπως παραδέχτηκε μάλιστα ήταν ο οδηγός του CITROEN ΙΧ στο οποίο επέβαιναν άλλοι τρεις κατηγορούμενοι, που τους κατονόμασε στο RENAULT, και άλλοι τέσσερις στο δεύτερο POLO, στο οποίο επέβαινε και ο Γ.Κ., ο οποίος είχε το δρεπάνι, αναφέρει στην απολογία του. Επιπλέον αναφέρει: «Πριν φτάσουμε στη διασταύρωση επί της οδού Πλαστήρα, στο ύψος με την οδό Γαζή, το αυτοκίνητο μάρκας POLO, αιφνίδια έστριψε αριστερά επί της οδού Γαζή. Σταματήσαμε τα δύο αυτοκίνητα που προπορευόμασταν και περιμέναμε επί της οδού Πλαστήρα. Τα άτομα που επέβαιναν στο POLO, μας έδωσαν σήμα να κατέβουμε, αυτό σήμαινε ότι, είχαν βρεθεί τα άτομα που έψαχναν. Αξίζει στο σημείο αυτό, να αναφέρω ότι, τόσο εγώ, όσο και τα άτομα που επέβαιναν στο δικό μου αυτοκίνητο, δεν φέραμε όπλα, μαχαίρια, ή άλλο όργανο, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε θανάσιμο τραυματισμό. Και ξεκίνησε η συμπλοκή…Εγώ δεν είχα τραβήξει το χειρόφρενο και το αμάξι ξεκίνησε να κατηφορίζει μόνο στην Πλαστήρα. Ενώ όλοι είχαν ήδη φτάσει στο σημείο της συμπλοκής, εγώ μπήκα αμέσως ξανά στο αμάξι και τράβηξα το χειρόφρενο. Άφησα ανοιχτή την πόρτα του οδηγού, κατέβηκα από το αμάξι, όταν όμως είδα τι γινόταν προς το σημείο της συμπλοκής, τρόμαξα και ουδέποτε πλησίασα. Όταν αντιλήφθηκα ότι, η κατάσταση είχε ξεφύγει, χωρίς να έχω εικόνα, για το το ακριβώς συνέβαινε στο σημείο της συμπλοκής και βλέποντας να ανεβαίνουν από την Παπαναστασίου οπαδοί του ΑΡΗ, που φώναζαν και έβριζαν, τρομοκρατημένος φώναξα: ΠΑΜΕ, ΠΑΜΕ. Τις περισσότερες λεπτομέρειες, για τη συμπλοκή τις έμαθα αργότερα».

Δολοφονία Άλκη: Ποιος είναι ο “Αθηναίος” που παραδόθηκε στην Αστυνομία Ήδη από το μεσημέρι της Τρίτης βρίσκεται στον ανακριτή και το ενδέκατο μέλος της συμμορίας, ο αποκαλούμενος "Αθηναίος". Πρόκειται για έναν 25χρονο που φαίνεται να ανήκει στην "βαριά βιομηχανία" οπαδών. Είναι ενεργός οπαδός του ΠΑΟΚ δεν είναι σεσημασμένος και αυτό που προβληματίζει τις αρχές είναι ο λόγος που ο κατηγορούμενος ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη καθώς διαμένει μόνιμα στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις αρχές φέρεται να ήταν παρών στο επεισόδιο που οδήγησε στη δολοφονία του 19χρονου Άλκη και ακολούθως να επιβιβάζεται στο τρίτο αυτοκίνητο. Σχετικά με τους υπόλοιπους συλληφθέντες, ενδιαφέρον παρουσιάζει το ποινικό παρελθόν ενός 20χρονου και ενός 23χρονου, ελληνικής καταγωγής που έχουν συλληφθεί κατά το παρελθόν καθώς είχαν στην κατοχή τους μαχαίρια. Aκόμη δύο είναι Έλληνες 21 και 22 χρόνων και σύμφωνα με πληροφορίες έχουν λάβει μέρος σε επεισόδια για τον Αλέξη Γρηγορόπουλο. H δικογραφία βρίσκεται στα χέρια του δικηγόρου της οικογένειας του Άλκη και των δύο φίλων του που τραυματίστηκαν και ο Αλέξης Κούγιας έκανε μάλιστα λόγο για υποκινούμενη οπαδική βία. Ειδήσεις σήμερα: Οπαδική βία - Μωυσίδης: δικηγόροι ΠΑΕ ζητούσαν ευνοϊκή μεταχείριση για χούλιγκαν (βίντεο) Ενεργειακή κρίση: Νέα μέτρα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις Κορονοϊός - Ιταλία: γονείς αρνήθηκαν μετάγγιση με αίμα εμβολιασμένων