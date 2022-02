Life

“The 2Νight Show”- Μιχαήλ Βαρθακούρης: Η αγάπη για την φωτογραφία και οι διάσημοι γονείς του

Γιατί ο πατέρας του, Γιάννης Πάριος, τον απέτρεψε σε μικρή ηλικία από το τραγούδι. Τι είπε για την Σοφία Αλιμπέρτη που είναι μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.



Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν το βράδυ της Τετάρτης ήταν ο Μιχαήλ Βαρθακούρης. Ο ταλαντούχος νέος θυμάται την εποχή που, ως παιδί, ακολουθούσε τη μητέρα του Σοφία Αλιμπέρτη στις εκπομπές της, ενώ μεταξύ αλλων δήλωσε ότι θα μπορούσε να γίνει και παρουσιαστής, αλλά τελικά τον κέρδισε η τέχνη της φωτογραφίας.



Ο Μιχαήλ Βαρθακούρης αναφέρθηκε και στη μητέρα του, Σοφία Αλιμπέρτη. «Η μαμά είναι μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, είναι μακριά και από την κάμερά μου. Είναι δίπλα μου απλά δεν βγάζουμε φωτογραφίες. Όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι με την φωτογραφία λίγο πιο σοβαρά, ήταν ο πρώτος άνθρωπος που έκατσε να τον “βασανίσω” βγάζοντας τις πρώτες φωτογραφίες. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να εξελιχθώ στη φωτογραφία» ανέφερε.



Για την απόφαση της μητέρας του να αποσυρθεί από τα «φώτα» της δημοσιότητας σχολίασε: «Τη θαυμάζω που άφησε πίσω της κάτι που πολλοί ψάχνουν και κυνηγούν».





Μίλησε ακόμα για τον πατέρα του Γιάννη Πάριο, ο οποίος τον απέτρεψε σε μικρή ηλικία από το τραγούδι, ενώ αποκάλυψε ποιο εξώφυλλο δίσκου του πατέρα του φωτογράφισε.



Ο Μιχαήλ, στη πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη, μίλησε με ενθουσιασμό για την έκθεση φωτογραφίας «Πλην Πυρός» που ετοιμάζει, αλλά και για τη συνεργασία του με την κόρη του ηθοποιού Άκη Σακελλαρίου, Σμαράγδα.

Αναφέρθηκε ακόμη στον αδερφό του Νικόλα (Good Job Nicky) στον οποίο τρέφει τεράστια αδυναμία και είναι αχώριστοι: «Με τα μάτια συνεννοούμαστε. Είναι ο καλύτερός μου φίλος, τον θαυμάζω» είπε.

