Ουκρανία - ΥΠΕΞ: συστάσεις προς τους Έλληνες πολίτες

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών.

Μετά από τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, εξέδωσε σύσταση στους Έλληνες πολίτες για να είναι σε επαφή με την πρεσβεία στο Κίεβο:

«Συνιστάται στους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται ή ταξιδεύουν στην Ουκρανία να βρίσκονται σε επαφή με την Πρεσβεία στο Κίεβο.

Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι τα ακόλουθα:

Διεύθυνση: 30-i Andriivskiy uzviz Str., Kyiv 01901, UKRAINE

Τηλέφωνα: 00380 44 3630780, 00380 44 3630781, 00380 44 3630782

Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης: 00380 73 04 29 453»

Διεύθυνση e-mail: gremb.kie@mfa.gr

