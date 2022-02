Τεχνολογία - Επιστήμη

Κομήτης με διάμετρο 137 χλμ “έκλεψε” τα σκήπτρα από τον Χέιλ-Μποπ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αστρονόμοι επιβεβαίωσαν επίσημα τις αρχικές εκτιμήσεις. Ο κομήτης Μπερναρντινέλι-Μπερνστάιν είναι ο μεγαλύτερος που έχει ποτέ παρατηρηθεί από τη Γη.



Ευρωπαίοι αστρονόμοι επιβεβαίωσαν επίσημα τις αρχικές εκτιμήσεις ότι ο κομήτης Μπερναρντινέλι-Μπερνστάιν (2014 UN271) είναι ο μεγαλύτερος που έχει ποτέ παρατηρηθεί από τη Γη, "κλέβοντας" έτσι τα σκήπτρα μεγαλύτερου μεγέθους από τον κομήτη Χέιλ-Μποπ. Ο πρώτος έχει διάμετρο περίπου 137 χιλιομέτρων, ενώ ο δεύτερος 74 χιλιομέτρων.

Οι ερευνητές του Αστεροσκοπείου του Παρισιού και του Ινστιτούτου Αστροφυσικής της Ανδαλουσίας στην Ισπανία, με επικεφαλής τον αστρονόμο Εμανουέλ Λελούς, έκαναν τη σχετική προδημοσίευση στο arXiv, ενώ θα ακολουθήσει κανονική δημοσίευση τους στο περιοδικό αστρονομίας και αστροφυσικής "Astronomy & Astrophysics Letters".

Ο κομήτης Bernardinelli-Bernstein ανακαλύφθηκε από τον κοσμολόγο Γκάρι Μπερνστάιν του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια και τον συνεργάτη του μεταδιδακτορικό ερευνητή Πέδρο Μπερναρντινέλι του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον. Είχε αρχικά γίνει ορατός το 2014 και εκτιμάται ότι η προέλευση του είναι το παγωμένο Νέφος Όορτ στις εσχατιές του ηλιακού συστήματος.

Καθώς ο κομήτης πλησίασε κάπως στον πλανήτη μας, οι επιστήμονες έκαναν νέες παρατηρήσεις με το τηλεσκόπιο ALMA στην έρημο Ατακάμα της Χιλής. Ο κομήτης διαγράφει μια τεράστια τροχιά πέριξ του Ήλιου, που χρειάζεται 5,5 εκατομμύρια χρόνια για να ολοκληρωθεί. Όσο ο κομήτης πλησιάζει τον Ήλιο, θα εξαερώνεται υπό την τρομερή θερμότητα του άστρου και θα χάνει μάζα, με αποτέλεσμα ο πυρήνας του να λιώνει και να συρρικνώνεται, ενώ η ουρά του από αέρια και σκόνη να μεγαλώνει. Εκτιμάται ότι όταν πια αρχίσει το ταξίδι της επιστροφής του προς το Όορτ, θα έχει μείνει το μισό περίπου μέγεθος του. Αναμένεται να πλησιάσει περισσότερο τη Γη το 2031, αλλά θα παραμείνει σε μεγάλη απόσταση ασφαλείας, πέρα από την τροχιά του Κρόνου.

Ο κομήτης Hale-Bopp είχε ανακαλυφθεί το 1995 και είχε γίνει ορατός με γυμνά μάτια το 1996, κάτι που ποτέ δεν θα συμβεί με τον Bernardinelli-Bernstein.

Ειδήσεις σήμερα:

Γιάννης Τοπαλούδης: Να μην υπάρξει άλλη Ελένη, Ζωή, Γαρυφαλλιά, Καρολάιν, Δώρα...

Χανιά - Γηροκομείο: οι απολογίες και οι καταγγελίες που “καίνε” (βίντεο)

Ουκρανία - Ρωσικός στόλος: διαρκείς… ασκήσεις στην Μαύρη Θάλασσα (εικόνες)