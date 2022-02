Πολιτική

Πέτσας για Τουρκία: Σε κάθε εξωτερική απειλή απαντάμε με ενίσχυση της αποτροπής και ενότητα

Τι είπε για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης σε ευάλωτα νοικοκυριά και τα αδήλωτα τετραγωνικά.



Για τις τουρκικές προκλήσεις, με αφορμή και την παρενόχληση μέσω εκπομπής ηχογραφημένου μηνύματος προς το ελικόπτερο που μετέφερε τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Χαρδαλιά, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι» ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας

Όπως είπε ο κ. Πέτσας σε κάθε εξωτερική απειλή απαντάμε με δύο τρόπους, με ενίσχυση της αποτροπής και ενότητα, ενώ έκανε λόγο για απειλητική διάθεση της Τουρκίας.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών η Ελλάδα θέλει να πάει μπροστά την συνεργασία με την Τουρκία μέσα από τον διάλογο, ωστόσο όπως είπε η ατζέντα είναι συγκεκριμένη και δεν την καθορίζει η Τουρκία. Παράλληλα, σημείωσε ότι θεωρεί λάθος την στάση αυτών που τήρησαν αποστάσεις από την ελληνογαλλική συμφωνία.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο πρόωρης προσφυγής στην κάλπη, ο κ. Πέτσας είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της 4ετίας όπως είπε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην χθεσινή συνέντευξή του.

Σχετικά με την πορεία της πανδημίας στην χώρα και για το αν θα γίνουν οι καρναβαλικές εκδηλώσεις ο κ. Πέτσας τόνισε ότι οι αποφάσεις θα παρθούν με βάση τις εισηγήσεις των ειδικών. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, τόνισε και πρόσθεσε πως δεν βλέπει τον λόγο να ρισκάρουμε την αποκλιμάκωση που υπάρχει αυτή την στιγμή. «Καλύτερα να προσέχουμε, παρά να έχουμε πισωγύρισμα», είπε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια που αυτή έχει επιφέρει ο κ. Πέτσας σημείωσε η κυβέρνηση είναι δίπλα σε όσους πλήττονται και ότι από τον Σεπτέμβριο έχουν παρθεί στοχευμένα μέτρα. Όπως είπε η κυβέρνηση μειώνει φόρους και αυξάνει τον κατώτατο μισθό.

Για το θέμα με τα αδήλωτα τετραγωνικά ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών είπε ότι θα υπάρξει νέα ρύθμιση, όμως με υψηλότερα πρόστιμα για όσους καθυστέρησαν να τα δηλώσουν, έτσι ώστε να μην αδικηθούν οι συνεπείς πολίτες.

