Φωτιά στο Euroferry Olympia: οδηγοί εγκλωβισμένοι στο πλοίο

Σε επικονωνία με τις Αρχές είναι οι οδηγοί, σε εξέλιξη δραματική επιχείρηση για την διάσωση τους. Αναφορές για μεγάλο αριθμό αγνοούμενων.

Εγκλωβισμένοι στο φλεγόμενο πλοίο Euroferry Olympia παραμένουν δύο οδηγοί φορτηγών, οι οποίο έχουν επικοινωνία με της ελληνικές Αρχές και όπως αναφέρουν ειναι καλά στην υγεια τους.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, γίνεται προσπάθεια να καθοδηγηθούν οι δύο οδηγοί ώστε απο το γκαράζ του πλοίου, όπου βρίσκοται, να μετακινηθούν προς ασφαλές σημείο του πλοίου όπου θα μπορεί να προσεγγίσει ελικόπτερο, ώστε να γίνει από αέρος ο απεγκλωβισμός τους.

Όπως αυτά, ενώ παραμένει η σύγχυση σχετικά με τον ακριβή συνολικό αριθμό των επιβατών και των μελών του πληρώματος που βρίσκονταν επάνω στο καράβι που ταξίδευε για την Ιταλία και αναφορές για τουλάχιστον πέντε αγνοούμενους.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το υπουργείο Ναυτιλίας, στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 290 επιβαίνοντες, επιβάτες και πλήρωμα. Από αυτούς 21 είναι Έλληνες 14 επιβάτες και 7 άτομα από το πλήρωμα.

Στο λιμάνι του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας έχει στηθεί μεγάλη επιχείρηση για την ταυτοποίηση και την καταμέτρηση των επιβατών.

Βίντεο του Λιμενικού από την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης:

