Κορονοϊός - Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων: Καμία απόφαση για τις μάσκες

Το θέμα θα συζητηθεί ξανά την επόμενη εβδομάδα από την Επιτροπή

Παρατείνεται η χρήση της μάσκας στους εξωτερικούς χώρους, στο πλαίσιο των μέτρων για τον κορονοϊό, καθώς η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων κατά τη σημερινή συνεδρίαση της δεν έδωσε το “πράσινο φως” για την κατάργηση της.

Tο θέμα θα συζητηθεί εκ νέου την επόμενη εβδομάδα.

H χρήση μάσκας, λοιπόν, συνεχίζεται και σε εξωτερικούς χώρους καθώς είναι το μόνο μέτρο που προφυλάσσει από τη πιθανότητα υπερμετάδοσης σε τόπους συνάντησης με μεγάλο συγχρωτισμό.

