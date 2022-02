Πολιτική

Ουκρανία - Προσφυγικές ροές: Ανθρωπιστική βοήθεια στην Πολωνία ετοιμάζει η Αθήνα

Τηλεφωνική επικοινωνία του Νότη Μηταράκη με τον υφυπουργό Εσωτερικών και Διοίκησης της Πολωνίας.



Την πρόθεση η ελληνική κυβέρνηση να παράσχει ανθρωπιστική και τεχνική υποστήριξη στην Πολωνία για τη διαχείριση των προσφυγικών ροών εξέφρασε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον υφυπουργό Εσωτερικών και Διοίκησης της Πολωνίας, Μπαρτόζ Γκροντέτσκι.

Στην κλήση συμμετείχε και ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Χαρδαλιάς, σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου του ελληνικού υπουργείου.

Την ίδια ώρα, την άμεση αποστολή υγειονομικού υλικού στην Ουκρανία στο πλαίσιο της παροχής βοήθειας της Ελλάδος, ενέκρινε το υπουργείο Υγείας.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης σε δήλωσή του αναφέρει: "Στο πλαίσιο της παροχής βοήθειας της Ελλάδος στην Ουκρανία ως Υπουργείο Υγείας εγκρίναμε την άμεση αποστολή υγειονομικού υλικού για τους συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται και είμαστε έτοιμοι σε ότι άλλο χρειαστεί".

