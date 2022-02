Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Δεν θα παραδοθούμε, δεν θα υποχωρήσουμε

Το μήνυμα του επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας την ώρα των διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία.

Ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας Ντμίτρο Κουλέμπα διαβεβαίωσε σήμερα ότι η χώρα του δεν θα υποχωρήσει μπροστά στη Μόσχα, καταγγέλλοντας ταυτόχρονα τον συναγερμό στον οποίο τέθηκαν οι ρωσικές δυνάμεις αποτροπής των πυρηνικών ως μια απόπειρα άσκησης «πίεσης».

«Δεν θα παραδοθούμε, δεν θα υποχωρήσουμε, δεν θα παραδώσουμε ούτε ένα εκατοστό της επικράτειάς μας», διαβεβαίωσε ο Κουλέμπα κατά τη διάρκεια μιας διαδικτυακής συνέντευξης τύπου.

Αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις που έχουν προβλεφθεί με τη Μόσχα στα σύνορα Ουκρανίας-Λευκορωσίας, ο Κουλέμπα διαβεβαίωσε ότι οι Ουκρανοί πηγαίνουν εκεί «για να ακούσουν όσα έχει να πει η Ρωσία».

«Επομένως, αυτό που είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε είναι ο τρόπος για να σταματήσει ο πόλεμος και να μπει ένα τέλος στην κατοχή των εδαφών μας», συνέχισε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η απόφαση του Βλαντίμιρ Πούτιν να θέσει τις δυνάμεις αποτροπής πυρηνικών της Ρωσίας σε συναγερμό σήμερα είναι μια «απόπειρα να ζητήσει περισσότερα και να ασκήσει πίεση στην ουκρανική αντιπροσωπεία».

Η περίπτωση ενός πυρηνικού πολέμου «θα είναι μια καταστροφή για τον κόσμο», όμως αυτή η απειλή «δεν θα μας "σπάσει"», κατέληξε ο Κουλέμπα.

