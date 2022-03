Πολιτισμός

Το Μουσείο Γκρεβέν αφαιρεί το κέρινο ομοίωμα του Πούτιν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στη θέση του μπορεί να μπει του Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος έχει γίνει ήρωας, θα μπορούσε να βρεθεί μεταξύ των μεγάλων ανδρών της ιστορίας, είπε ο διευθυντής του μουσείου.

Το Μουσείο Γκρεβέν του Παρισιού αφαίρεσε σήμερα το κέρινο ομοίωμα του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και μετά τις ζημιές που υπέστη από επισκέπτες το Σαββατοκύριακο.

Το κέρινο ομοίωμα, το οποίο κατασκευάστηκε το 2000, μεταφέρθηκε σε μια αποθήκη μέχρι νεοτέρας και το μουσείο εξετάζει το ενδεχόμενο να το αντικαταστήσει με ένα ομοίωμα του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Σήμερα δεν είναι πλέον δυνατό να παρουσιάσουμε έναν χαρακτήρα σαν αυτόν... για πρώτη φορά στην ιστορία του μουσείου αποσύρουμε ένα ομοίωμα λόγω ιστορικών γεγονότων που βρίσκονται σε εξέλιξη», δήλωσε ο διευθυντής του μουσείου, Ιβ Ντελομό, στο ραδιοφωνικό δίκτυο France Bleu.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου το ομοίωμα δέχθηκε επίθεση από επισκέπτες και φαινόταν σε κακή κατάσταση, είπε.

«Δεδομένων των όσων συνέβησαν, εμείς και το προσωπικό μας δεν θέλουμε να φτιάχνουμε τα μαλλιά και να διορθώνουμε την εμφάνισή του καθημερινά», είπε ο Ντελομό.

Ερωτηθείς ποιος θα μπορούσε τώρα να αντικαταστήσει το κέρινο ομοίωμα Πούτιν στο κενό σημείο ανάμεσα στα κέρινα ομοιώματα του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ, ο Ντελομό δήλωσε ότι αυτός μπορεί να είναι ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι.

«Ίσως ο πρόεδρος Ζελένσκι να πάρει τη θέση του... έχει γίνει ήρωας επειδή αντιστάθηκε και δεν έφυγε από τη χώρα του. Θα μπορούσε κάλλιστα να πάρει τη θέση του μεταξύ των μεγάλων ανδρών της ιστορίας και του σήμερα», είπε.

Το 2014, μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία, μια διαδηλώτρια με το σύνθημα «Kill Putin» («Σκοτώστε τον Πούτιν») ζωγραφισμένο στο γυμνό στήθος της μαχαίρωσε το κέρινο ομοίωμα και έσπασε το κεφάλι του.

Ειδήσεις σήμερα:

Μαριέττα Γιαννάκου: Δημοτική δαπάνη η κηδεία της

Κορονοϊός: 17176 νέα κρούσματα την Τρίτη

“The 2Night Show” την Τρίτη με παρέα έκπληξη (εικόνες)